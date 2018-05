El Rosell enfila su apertura al 100% para frenar la derivación de pacientes a la sanidad privada

Adelantan que entre los planes se encuentra equipar al centro de unas Urgencias de alta resolución, una UCI y la apertura de más plantas

El Área II de Salud, a la que pertenece Cartagena, es la que más camas tiene concertadas en la sanidad privada. Esto denuncia la plataforma en defensa de la sanidad pública ´Salvemos el Rosell´, que critica que el Servicio Murciano de Salud quiere acortar las listas de espera a costa de mandar pacientes a las clínicas privadas. Dicha situación, según el colectivo, resulta «más costosa» para las arcas públicas. Por eso, los activistas reclaman que se deje de «infrautilizar» el hospital del Rosell. En la ciudad, dos centros privados ultiman sendas ampliaciones para abarcar este negocio sanitario. Se trata del Centro Médico Virgen de la Caridad y del Perpetuo Socorro. El primero de ellos estrena hoy sus instalaciones, mientras que el segundo adquirió recientemente por medio millón de euros la cárcel de San Antón para levantar allí sus nuevas dependencias.

Para frenar las derivaciones a la privada, la plataforma avanza que la Consejería de Salud ya se ha comprometido a reforzar los servicios del hospital del Paseo. ´Salvemos el Rosell´ estima, a priori, que con este nuevo paquete de medidas que prepara la Administración regional se estaría «muy cerca» de cumplir al 100% con la Ley del Rosell, la cual obliga a que el centro funcione como un hospital general. El 4 de junio tienen fijada una reunión con el consejero de Salud, Manuel Villegas, para aclarar los plazos y condiciones de esta mejora de servicios.

Leandro Sánchez, portavoz de la plataforma, informa de que la Comunidad Autónoma aún no ha querido desvelar en detalle el asunto, pese a que se lo han requerido en varias ocasiones, desde hace meses. No obstante, Sánchez avanza que las autoridades sanitarias se han comprometido a habilitar en el Rosell varios servicios. Entre los mismos se encuentran cinco puestos de semicríticos avanzados, similares a una UCI; Urgencias de alta resolución; una unidad de crónicos con 50 camas, lo que supondría abrir plantas de hospitalización que están cerradas ahora; un área para pacientes psiquiátricos no agudos; y diez quirófanos para operaciones mayores funcionando a pleno rendimiento, con sus correspondientes camas de hospitalización.

La Administración regional anuncia que «se está trabajando con los responsables del Área II y específicamente con el nuevo equipo directivo del Rosell». De este modo, la Comunidad sostiene que «la idea es avanzar, como ya anunció el consejero, en un proyecto que ponga al Rosell al máximo de sus posibilidades como un gran centro de alta resolución». Pese a este anuncio, la plataforma sigue convocando protestas el último jueves de cada mes frente a la Asamblea Regional. La próxima será el día 31 a partir de las 18.00 horas. En resumen, reclaman que se pongan las infraestructuras públicas disponibles «a pleno rendimiento». Sánchez cuenta que «estamos viviendo una situación sangrante, un auténtico disparate. Es una barbaridad que el hospital del Rosell siga sin funcionar al 100%, como exige la Ley».



Más riesgo y mayor coste

Además, el portavoz incide en los riesgos para la salud de los pacientes que puede conllevar la derivación de intervenciones quirúrgicas en centros privados. «La calidad de las operaciones no es que sea peor. Sin embargo, si surge algún tipo de complicación, estos centros no tienen un soporte vital básico para atajar el problema, como unas urgencias de alta resolución o una UCI, por ejemplo. Igualmente, si cualquier cosa se tuerce, al final la que tiene que hacerse cargo del problema es la sanidad pública, lo que supone que el gasto se incremente», cuenta. Por último, el activista señala que «la plataforma no está en contra de la sanidad privada, pero queremos que se aproveche al máximo las infraestructuras disponibles porque es mejor para las arcas públicas y para los pacientes». De modo que concluye que «una vez que el Rosell funcione al 100%, si es necesario derivar, que se haga, pero que primero estén disponibles todos los recursos públicos que hay en el Área II».