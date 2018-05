Decenas de personas se manifestaron para exigir la rehabilitación de la Catedral Antigua Santa María la Vieja

rehabilitación de la



Decenas de cartageneros salieron ayer a la calle para sumarse a la concentración en favor de lade la Catedral Antigua, Santa María la Vieja Miembros de la plataforma ciudadana Virgen de la Caridad explican que «lo bueno es que la sociedad cartagenera se está dando cuenta de que tenemos que bregar por las cosas, y aunque no debería ser así, está bien que la gente despierte». Añaden que «nosotros llevamos 18 años con esta lucha y vamos a seguir haciendo cosas hasta que se consiga un plan director y un proyecto para que catedral se ponga en condiciones».

«Se trata de la primera catedral de España», comentaba una portavoz de la plataforma, «y tendría que estar arreglada desde hace 80 años. No hay derecho a que el señor obispo diga que hay que pensárselo muy bien, no me parece justo», sostenía.

El PSOE pide dos millones

El Partido Socialista ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que se destinen dos millones de euros a la rehabilitación de la Catedral de Santa María La Vieja, tal como anunció la alcaldesa, Ana Belén Castejón, a los miembros de la Plataforma Virgen de la Caridad. Así lo explicó ayer el diputado socialista, Pedro Saura, durante la manifestación celebrada en Cartagena, que arrancó en la Plaza del Ayuntamiento y se alargó en un recorrido hasta el propio Bien de Interés Cultural.





Pedro Saura pidió «encarecidamente al resto de fuerzas políticas que apoyen esta enmienda por justicia con la Catedral y con Cartagena». El diputado defiende la necesidad de que se invierta en la restauración de este BIC porque, «tal como se encuentra actualmente, sin cubierta, con los muros desmontados y expuestos a la intemperie, se está degradando día a día».





A pesar de que el edificio es propiedad de la Iglesia, el PSOE exige al Gobierno central que evite que este inmueble se siga deteriorando e invierta en su restauración. Por su parte, el Ayuntamiento de Cartagena está desarrollando un proyecto referido a la capilla municipal de la Catedral, el único espacio de la misma que le pertenece, dentro de los presupuestos participativos de 2017, con una inversión de 75.000 €.

Ciudadanos contraataca

Ciudadanos ha anunciado que seguirá trabajando para lograr que el plan director sea una realidad. «Este es el primer paso, el requisito imprescindible, el compromiso explícito del Obispado, la Comunidad y el Estado, sin eso ya podemos poner una enmienda de 100 millones de euros a los PGE, que no estaremos más cerca de la restauración que todos queremos», asegura el portavoz de la formación naranja en Cartagena, Manuel Padín.