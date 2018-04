A López ya no le pasan una

Una doble vara de medir. El portavoz de MC, José López, denunció ayer que existe un doble rasero en el pleno según quien interviene. Fue en la sesión vespertina, tras un receso dictaminado por la alcaldesa y presidenta del pleno Ana Belén Castejón tras una discusión entre López y la portavoz de Cartagena Sí Se Puede (CTSSP), Pilar Marcos. Un pleno que antes había acordado la reprobación del exalcalde por sus «palabras machistas» sobre la candidata del PP a la Alcaldía, Noelia Arroyo, según argumentaron el resto de partidos.

Y es que, la trifulca entre los dos ediles surgió en el debate de una moción de la formación morada para pedir a la Asamblea que trabaje en la Ley Integral del Mar Menor. Al argumentar el voto en contra de su partido, el portavoz de MC recriminó que la formación promovida por Podemos ha tenido la oportunidad de presentar la ley en la Asamblea a través de su grupo parlamentario. «No han trabajado en hacer una ley. Es mejor hacer política con esto y que el Mar Menor se siga muriendo», dijo López. «Tienen la posibilidad de legislar, utilícenla. ¿Por qué cobran y no legislan?», añadió. En este punto, la alcaldesa le pidió moderación, a lo que el edil prosiguió: «No he faltado a nadie. Estoy diciendo que son la misma política de siempre».

En este punto, Marcos intervino para recriminar a López que «parece ser que a esta hora se le sube la paranoia o no se ha tomado la pastilla y empieza con sus faltas de respeto hacia el pleno».

El encontronazo parecía que había quedado ahí, pero tras otra moción defendida por CTSSP, el edil de MC Francisco Calderón exigió a Marcos que pidiera disculpas sobre sus alusiones a la paranoia y las pastillas. Por su parte, la portavoz de Podemos reconoció haberse «excedido», aunque argumentó que «lo que no puede ser es que estemos aguantando ya tres años todas sus salidas de tonos. ¿Quién se ha creído que es usted? Tiene que respetar a sus compañeros y compañeras. Hablamos de respeto, que usted no lo conoce».

López le pidió a Marcos que «respete a los cartageneros y traiga aquí trabajo, no mociones vacías de sus compañeros», a lo que la portavoz de CTSSP se defendió diciendo que «ya está bien el espectáculo gratuito. No es política ni es nada. Esto es basura. Usted convierte la política a la altura de la basura»; lo que recibió la réplica del exalcalde: «Basura es traer mociones aquí cuando han sido incapaces de hacer una ley en tres años».



«Llevárselo graciosamente»

Tras el nuevo encontronazo, Castejón intervino para agradecer a Marcos «su actitud sincera que es de elogiar por parte de toda la Corporación» y le volvió a dar la palabra por alusiones, aunque la edil de Podemos la rechazó. López volvió a intervenir para decir que «cuando alguien cobra por trabajar y no trabaja tiene un calificativo, y eso no es ningún insulto» y añadió que «cuando un grupo tiene la posibilidad de presentar una ley en la Asamblea y no lo hace porque está jugando al juego político de que la presente el Gobierno para después volcársela y eso se llama ser unos tahúres, se llama hacer trampas al solitario? Y esas trampas las recibe el Mar Menor y todos los que somos usuarios». «No han venido a trabajar; han venido a lo mismo que los demás, a llevárselo graciosamente», finalizó.

Fue entonces cuando Castejón le pidió a que rectificara por esto último o que dijera a quién se refería, a lo que López se justificó: «Sólo a los que cobran sin trabajar. El que haya trabajado y haya cobrado, que no se dé por aludido». Tras esta intervención, los concejales de Ciudadanos se fueron del pleno. La alcaldesa insistió con López para saber si se refería a Marcos en su acusación, a lo que el edil de MC explicó: «Claro que no, si no legisla ella. Solo he querido decir que no hay que traer mociones para meterle el dedo en el ojo al Gobierno regional cuando pueden hacerlo en la Asamblea». Acto seguido, los tres concejales de CTSSP también abandonaron el pleno.

Castejón acordó un receso para celebrar una junta de portavoces que decidió suspender el pleno. Antes de dar por finalizada la sesión, López quiso «sellar la paz» al aceptar la disculpa de Marcos y requerir también su perdón.