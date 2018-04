Movilizaciones en Los Urrutias por "las promesas incumplidas" del Gobierno

También lamentan las obras inacabadas del paseo marítimo y la demora de los cinco balnearios que llevan reclamando desde hace dos años.

Los vecinos del Los Urrutias, Punta Brava, El Carmolí y Estrella de Mar han dicho basta. Convocarán movilizaciones para reclamar a los Gobiernos central y regional que finalicen los proyectos comprometidos con estas poblaciones del litoral y que, de momento, están parados. Así lo explica el presidente de la asociación de vecinos de Los Urrutias, Severo Sánchez, quien anuncia que una reunión entre los colectivos de las poblaciones costeras acordó «iniciar un calendario de movilizaciones» que quedará definido el próximo martes.

«Nos sentimos engañados con sus promesas incumplidas», dice Sánchez, quien recuerda que en septiembre reclamaron a la Comunidad Autónoma la limpieza de fangos y lodos de las playas «y nada se ha hecho». También recuerda el presidente vecinal que hace dos años reclamaron la instalación de cinco balnearios en los arenales -se trata de pasarelas de madera que salen de primera línea de playa y desembocan directamente en el mar- y que siguen pendientes.

De igual forma, reclaman una senda natural que una la urbanización Estrella de Mar con Los Urrutias; otro proyecto que, según Sánchez, ha quedado en el olvido de alguna consejería o ministerio.

Sobre el paseo marítimo se muestran resignados: «Está a medio hacer y no parece que la cosa vaya a cambiar a corto plazo, mientras que tenemos el verano a la vuelta de la esquina como quien dice», sostiene el presidente vecinal. No obstante, el representante de los residentes recuerda que las poblaciones del Distrito Único -como se hacen llamar las cuatro localidades- no son sólo zonas residenciales durante la época estival, ya que muchas familias y negocios viven allí durante todo el año.

De hecho, a nivel municipal el colectivo ha reclamado en numerosas ocasiones ayudas y planes para incentivar el comercio en la zona. Algo que se ha traducido en el impulso de la Ruta de la Tapa de Los Urrutias o el anuncio de la alcaldesa Ana Belén Castejón de un programa de ayudas para todas las localidades cartageneras que empezará precisamente en estas poblaciones del Mar Menor. «Desde el Ayuntamiento vemos como se hacen cosas, pero el resto de administraciones nos tienen olvidados», afirma Sánchez.

En contacto con el Ministerio

Desde el Gobierno regional han salido al paso de las reivindicaciones de los vecinos de Los Urrutias recordando que ninguna de esas actuaciones es de su competencia, ya que dependen de la Demarcación de Costas del Estado. No obstante, desde la Administración autonómica recuerdan que los ensayos que se han hecho sobre los lodos y fangos y las conclusiones se remiten al Ministerio, que es el competente para abordar la tarea de retirada.

Asimismo, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente indican que se está redactando un proyecto de balnearios para la tramitación ambiental y su construcción, «aunque no sea de nuestra competencia».

Sobre el paseo marítimo, las mismas fuentes destacan que siguen reclamando al Ministerio la ejecución de obras, aunque los vecinos recuerdan que desde 2014 no se ha movido un dedo en la zona. «Se retiró una casa cercana al mar y se dijo que el paseo iba a comenzar, y todo sigue igual», recuerda Sánchez.

Sobre el lugar de las movilizaciones, los residentes estudiarán dónde tener más voz. «Quizá las hagamos aquí o a lo mejor nos vamos a Murcia, que seguro que nos hacen más caso», argumenta el representante vecinal.