El exalcalde, erre que erre

Ya viralizó un vídeo en el que se enfrentaba en la anterior legislatura, como único concejal en la oposición de MC, a la alcaldesa de la ciudad, Pilar Barreiro (PP), a la que invitaba a renunciar a su aforamiento -era también diputada- y «enfrentarse» a él «cara a cara» en los tribunales. También ocurrió lo mismo al llamar «cortito» al portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, durante un pleno, siendo ya alcalde. Incluso ha sido expulsado de una sesión plenaria por su sucesora en la Alcaldía, Ana Belén Castejón, «por faltar al respeto al resto de la Corporación», dijo la regidora, a la que ha llamado en ocasiones «corrupta» e «incapaz». Ahora, después de la elección de la actual consejera de Transparencia y Portavoz, Noelia Arroyo, como candidata del PP a las próximas elecciones municipales, que se llevarán a cabo el año que viene, el portavoz de MC, José López, ha vuelto a provocar un cirio tras una declaraciones a la emisora Onda Cero, donde habló sobre los populares y Arroyo, al decir que vendían «programas del corazón, pelucas rubias y labios bien pintados».

Unas palabras que no tardaron en recibir críticas en las redes sociales, al entender los usuarios que se referían de forma directa a Arroyo, tildándolas de «machistas». Un extremo que el propio López negó en un comunicado señalando que «en ningún momento quise hacer una alusión directa a la candidata del PP a la Alcaldía, a la que respeto». No obstante, ayer por la mañana y con carácter de urgencia, la portavoz regional de los populares, Nuria Fuentes, convocó una rueda de prensa en la sede del PP de Cartagena, en la que estuvo acompañada por diputadas y concejalas del partido y en la que pidió al portavoz de MC que entregue su acta de concejal por sus declaraciones «machistas y miserables».

De hecho, el grupo municipal del PP presentará una iniciativa para que el pleno previsto para el próximo 26 de abril censure la actitud de López y pida su renuncia a su acta de concejal.

La reacción de los populares y de las redes sociales, donde incluso se creó el hashtag #YotambiensoyRubiayMepintolosLabios, provocó que la polémica creciera hasta llegar incluso a las televisiones nacionales.

Protagonistas en la televisión

Fue el caso de la emisión ayer en directo del espacio Espejo Público, de Antena 3, que forma parte del grupo Atresmedia, donde también se encuentra Onda Cero. El programa emitió una pequeña entrevista con Noelia Arroyo, a la que le pusieron las palabras de López en la radio. La candidata a la Alcaldía por el PP afirmó que «ya estamos acostumbrados a este señor, que ha llamado 'corrupta' e 'incapaz' a la actual alcaldesa de la ciudad o 'cortito' al portavoz de Ciudadanos. No podemos consentir que diga cosas así contra mi o contra cualquier mujer de Cartagena».

Asimismo, Arroyo aseguró que el exalcalde no solo insulta a mujeres. «La provocación, el insulto y las amenazas son continuas, incluso a los periodistas que cubren el día a día de la ciudad. Tiene un carácter misógino y machista. Reparte carnés y decide quién es cartagenero y quién no, y parece que para él, aquella persona que se ha ido de Cartagena, no se merece serlo», dijo en referencia a las palabras de López en la radio, en las que criticó que Arroyo tenía más presencia en Murcia que en la ciudad portuaria. De hecho, el portavoz de MC llegó a afirmar en su intervención en las ondas que la consejera de Transparencia se había casado en la Catedral de Murcia, cuando en realidad lo hizo en la iglesia del Carmen, tal y como ella misma aseguró en el programa televisivo a preguntas de los contertulios.

Tras la entrevista a Arroyo, la presentadora Susana Griso dio paso a López, al que llamaron por teléfono para darle la oportunidad de que matizara sus palabras de Onda Cero. El exalcalde se defendió atacando y tras afirmar que en ningún momento se refirió a Arroyo de forma directa, sino a todo el PP, recordó que el expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel se refirió a Begoña García Retegui (PSOE) como «la chica del pelo panocha» y no se armó tanto revuelo.

A preguntas de los colaboradores del programa, que apenas pudieron hablar durante la intervención de López, sobre por qué dijo que una periodista no puede gestionar un Ayuntamiento, el exalcalde se reafirmó en sus palabras: «Un municipio necesita gestión» y puso como ejemplo que «un médico no puede jugar al fútbol si no sabe».

Tanto Griso como sus colaboradores reprocharon al exalcalde sus comentarios personales hacia Arroyo, aunque no consiguieron una respuesta clara del portavoz de MC. Finalmente, ante una larga intervención, Griso despidió al exalcalde, no sin que éste antes le dijera que lleva independentistas a su programa y la presentadora por su parte ironizara sobre lo «feliz» que estaba de conocerle.