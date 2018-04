El PP propone a Noelia Arroyo como candidata a la alcaldía de Cartagena

Era un secreto a voces y, aunque se ha producido algo más tarde de lo anunciado -el presidente del PP regional y de la Comunidad, Fernando López Miras, dijo que se desvelaría antes de Semana Santa-, ya ha quedado confirmado, tal y como adelantó este diario hace un mes: Noelia Arroyo será la candidata de los populares a la Alcaldía de Cartagena en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán el año que viene.



Ha sido la decisión «unánime y por aclamación» de la junta directiva del PP de Cartagena, según ha asegurado su presidente Joaquín Segado. «Es un gran día para el PP y para la ciudad», dijo. La propia elegida ha asegurado asumir la responsablidad «con humildad» y «muchas ganas»; y ha avanzado que el partido se enfrenta ahora a su particular «ruta de las fortalezas». «Una batalla muy dura, aunque sabemos lo que tenemos que hacer: trabajar para los ciudadanos y que los políticos no sean el principal problema, como sucede con el Gobierno actual», ha precisado Arroyo.



Por su parte, el presidente regional, que también ha acudido a la junta directiva del PP local para arropar la decisión, ha señalado que Arroyo, quien es consejera de Transparencia y Portavoz de su Gobierno, es «una persona que ha demostrado su capacidad de gestión y que tiene pleno conocimiento de los retos de futuro que se plantean para Cartagena». En este sentido, la propia ya candidata a la Alcaldía por el PP ha afirmado que lleva «muchos años» trabajando con los representantes populares de la ciudad, por lo que no llega «de nuevas». Arroyo ha explicado que el trabajo para «recuperar la Alcaldía» empieza «desde ya» y ha asegurado que cuenta con «un gran equipo para conseguir grandes cosas», aunque ha evitado desvelar cómo conformará su equipo cercano con el que pretenderá devolver al PP el sillón principal del Ayuntamiento de Cartagena.



El propio grupo popular anunció la elección a través de su cuenta oficial de Twitter.





