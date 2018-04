Lacalle: "Para evitar la crisis hay que hacer lo contrario de lo que dicen los políticos"

Ofrece hoy una charla en la Universidad Politécnica de Cartagena para advertir sobre los riesgos del nuevo estallido de la burbuja financiera. Anima a los alumnos a que refuercen sus conocimientos en cuanto al emprendimiento y el comercio exterior.

¿Qué riesgos advierte en el sector financiero?

Las actuales políticas monetarias expansivas están acentuando el endeudamiento, generando grandes desequilibrios, lo que ya está provocando caídas en las bolsas y salida de capitales de algunos mercados.

¿Acierta la Reserva Federal norteamericana (FED) subiendo los tipos de interés frente a la congelación europea?

La FED es más realista, porque atiende al mercado secundario y a la demanda existente, pero también cometió los mismos errores que el Banco Central Europeo al no prevenir los la burbuja que se ha creado.

¿A quién debería preocupar esta nueva burbuja financiera? A todos, porque cuando se crea una burbuja de la deuda soberana, la pagamos todos.

¿Qué medidas deberían tomarse?



¿Le preocupa la guerra comercial iniciada por el presidente Trump?



¿Qué recomienda a los estudiantes de Ciencias de la Empresa de la UPCT?

El alumnado debe reforzar sus conocimientos en cuanto a emprendimiento y comercio exterior, más allá del idioma, que es el gran escollo y un gravísimo handicap de los estudiantes españoles. También le sugiero que trabajen en competencias no regladas, como la oratoria o las habilidades para vender. Deben ser menos complacientes y saber que la universidad no puede dárselo todo hecho, estudiar una carrera es sólo una parte de su formación. Me preocupa especialmente que mis alumnos no leen la bibliografía de las asignaturas, pero esperan que los profesores les transfiramos el conocimiento de esos libros. La universidad no puede ser paternalista.