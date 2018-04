La oposición se alía para imponer a Castejón un presupuesto alternativo

Tres de los cuatro partidos que componen la oposición en el Ayuntamiento de Cartagena (MC, Ciudadanos y PP) han llegado a un acuerdo para pactar entre ellos y sin contar con el Gobierno local el presupuesto municipal de 2018, que aún no se ha aprobado. De este modo, anuncian que impondrán sus cuentas a la actual alcaldesa, Ana Belén Castejón (PSOE), que gobierna en minoría con solo seis concejales. La suma de estos tres partidos les da holgada mayoría para sacar adelante su propuesta, con 10 ediles de los populares, 5 del partido cartagenerista y 3 de la formación naranja (Cs). El único partido que está al margen de este acuerdo, Cartagena Sí Se Puede (Podemos), con 3 ediles, ya ha manifestado su intención de presentar las enmiendas que estime oportunas al presupuesto municipal que presente la regidora socialista. El principal argumento de la terna contraria a Castejón radica en que, has ahora, la dirigente no ha presentado un presupuesto municipal «real», sino un «esbozo sin concluir», o incluso un «tebeo», como considera el portavoz del PP, Francisco Espejo.

La labor de confeccionar el balance presupuestario es competencia del Gobierno local. Sin embargo, Cs, MC y PP están dispuestos a presentar enmiendas a la totalidad de la propuesta de Castejón, con el fin de elaborar sus presupuestos al margen del Ejecutivo local. Estos partidos ya acordaron la medida en el último pleno municipal, tras denunciar públicamente que la alcaldesa no quería negociar ni consensuar con ellos los presupuestos del Consistorio. No obstante, la dirigente anunció ayer tras reunirse con la oposición que está dispuesta a consensuar con ellos los presupuestos, sin líneas rojas.

Castejón ha convocado un pleno extraordinario el próximo 3 de mayo para votar las cuentas del Consistorio. Como novedad, la regidora ha incluido que el interventor municipal pueda tumbar las enmiendas presentadas antes de que se celebre el pleno, si considera que éstas no se ajustan al techo de gasto municipal. Una circunstancia que ha sido rechazada en rotundo por toda la oposición, que aparca mostrar sus cartas a la regidora hasta la celebración del pleno, pese a que Castejón les ha emplazado a varias reuniones en los próximos días para debatir junto con los técnicos municipales los epígrafes que cada partido estime oportuno modificar. Esta postura de rechazo, según la alcaldesa, hará que las cuentas no se puedan aprobar el 3 de mayo, como tenía previsto, y, por lo tanto, el Ayuntamiento tendrá que seguir ´tirando´ del dinero que sobró en 2017. Si bien, Manuel Padín, portavoz de Ciudadanos, avanza que «quedan cuatro duros».

La oposición también criticó que tras fichar Castejón como interventor municipal a un militante de su partido, éste funcionario que fiscaliza las cuentas de la Administración local permite ahora que los presupuestos salgan adelante sin tener antes aprobadas las cuentas de los organismos autónomos del Ayuntamiento, como es el caso de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), que anteayer intentó validar la regidora pero no tuvo apoyos suficientes del resto de formaciones.

Aprovechando esta incapacidad de maniobra del Ejecutivo local, el exalcalde José López, portavoz de MC Cartagena, ofrece a Cs y PP que las enmiendas que planteen se plasmen sobre el presupuesto de 2018 que avanzó su partido cuando formaba parte del Gobierno.