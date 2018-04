Una plataforma prosoterramiento pide cambiar el trazado del AVE a Cartagena

Una nueva plataforma ciudadana a favor del soterramiento de las vías de tren pide cambiar el trazado ferroviario de Cartagena aprovechando la llegada del AVE. El colectivo se va a constituir de forma oficial en las próximas semanas bajo el amparo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac). El presidente de este organismo, Leandro Sánchez, avanza que «la plataforma nace para que no nos tomen el pelo con el AVE». Esta herramienta busca reivindicar mejoras ferroviarias para Cartagena y el origen de la misma ha germinado desde varios colectivos vecinales que reclaman que el AVE «llegue en condiciones».

En concreto, Sánchez reclama que se modifique el trazado de la línea ferroviaria «para evitar que se paralice el desarrollo urbanístico de la ciudad». El líder vecinal argumenta que la actual vía hace de «muro», impidiendo que la urbe se expanda de forma natural en los terrenos que hay más allá de los barrios de Las Seiscientas, Torreciega, José María Lapuerta y Barrio Peral. Asimismo, defiende que «ahora que se va a redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es el momento idóneo para diseñar un trazado de las vías que facilite el progreso de Cartagena».

En esta lucha, los vecinos sostienen que están dispuestos a anteponer que el AVE transcurra por un trazado que les satisfaga a que llegue antes por el actual trazado ferroviario. Es decir, que no tienen prisa por ver materializada la llegada de la alta velocidad a Cartagena «de cualquier manera». Sánchez también desvela que «nuestra intención es que todas las administraciones implicadas en la infraestructura ferroviaria nos escuchen y tengan en cuenta lo que pensamos antes de tomar una decisión».

Por el momento, en las primeras reuniones de la que será la nueva plataforma prosoterramiento de Cartagena no se ha debatido aún sobre cuál deberá ser el trazado a seguir. No obstante, adelantan que es «imprescindible» que el AVE llegue bajo tierra a la actual estación de tren, la de Víctor Beltrí. El ministerio de Fomento decidirá está cuestión antes de verano y la plataforma tiene la intención de «presionar» para que no se haga una «chapuza». Sin embargo, la voluntad vecinal puede verse truncada por el estado de los terrenos de El Hondón, en los que aún no se han definido los trabajos de descontaminación que son necesarios para eliminar los materiales nocivos generados por la empresa de fertilizantes Potasas. Una situación que dificulta la posibilidad de que el tren vaya por el subsuelo.

Por Los Camachos

Respecto al trazado que deberá soterrarse, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ya ha avanzado que el AVE deberá ir bajo tierra desde la avenida Pintor Portela hasta la estación de tren. Por contra, el presidente de la Federación Vecinal propone que el AVE llegue en superficie hasta el polígono de Los Camachos, alejándose así las vías del núcleo urbano, y que, desde este pueblo de la zona este del municipio, se soterre el trazado hasta la ciudad. Si bien, Sánchez matiza que la plataforma aún tiene que analizar cuál es el trazado más idóneo.