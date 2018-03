Colombia contratará a un cazatesoros para arrebatarle a España el galeón 'San José'

Un nuevo expolio similar al que intentaron perpetrar los cazatesoros americanos de Odyssey con las monedas de la fragata de ´Nuestra Señora de las Mercedes´, que se conservan en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua), situado en Cartagena (España), está a punto de fraguarse en aguas del Mar Caribe con otro galeón español, el ´San José´. Aunque esta vez, es el estado de Colombia el que tiene la intención de arrebatarle el botín a España. El Gobierno de Colombia ha publicado los pliegos de condiciones para el rescate del galeón español ´San José´. Indica que no habrá «desembolso de recursos públicos», aunque las autoridades del país avanzan que el contrato tendrá un valor de 70,9 millones de dólares (57,2 millones de euros aproximadamente). La opción escogida por el Estado colombiano para llevar a cabo este rescate ha sido la de la figura de Asociación Público Privada (APP), que «busca la intervención, preservación, divulgación y aprovechamiento económico» del yacimiento que se encuentra en el Caribe. Por el momento, el país sudamericano ha adelantado que ya hay un postulante, la empresa Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG, que presentó un proyecto y ya forma parte de la lista de precalificados.

Según el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el proyecto incluye el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada, la cual se compone de un laboratorio para la conservación de materiales y un museo en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Paradójicamente, expertos en la materia defienden que tanto el galeón ´San José´ como su carga deberían custodiarse en el museo Arqua de Cartagena (España). Las citadas fuentes defienden que el buque es propiedad del Estado Español, y que ninguna otra nación ni empresa privada puede expoliarlo sin la autorización del Gobierno de Mariano Rajoy. Para más inri, sostienen que el galeón ni siquiera está en aguas colombianas, ya que está hundido en aguas internacionales, a más de 12 millas de la costa. De confirmarse esta ubicación, añaden que España podría hacer una expedición al pecio mañana mismo sin necesidad de pedir permiso a las autoridades colombianas.



Más de 8.000 millones en juego

LA OPINIÓN intentó contactar ayer, sin éxito, con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el fin de conocer qué piensa hacer el Estado para impedir que Colombia se quede con el galeón ´San José´. Pese a no obtener respuesta, España ya ha defendido anteriormente la propiedad de la embarcación, argumentando que es un buque de guerra con pabellón de Estado y con inmunidad soberana bajo la convención de Naciones Unidas de Derechos del Mar, de la que Colombia no forma parte. Otro de los argumentos de España se basa en que se trata de una tumba marina de 570 marineros nacionales. Sin embargo, el Ejecutivo de Rajoy aún no ha iniciado ningún trámite en firme para recuperar el barco. Aprovechando la pasividad española, el Gobierno colombiano defiende que la embarcación le pertenece por considerar que se encuentra en su lecho marino. Por suerte, el país latinoamericano avanza que estaría dispuesto a compartir el patrimonio arqueológico recuperado con España.

Se calcula que el oro, la plata, las piedras preciosas, los vestigios arqueológicos y otros objetos que hay en el fondo marino cuestan unos 10.000 millones de dólares (8.068 millones de euros), según han publicado diveros medios latinos. El galeón, una embarcación del imperio español hundida en 1708 a cañonazos por piratas ingleses, fue localizado en noviembre de 2015, lo que ya en su día desató un litigio de Colombia con la empresa cazatesoros Sea Search Armada, que se atribuyó el descubrimiento.