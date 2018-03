Castejón reta a la oposición a presentar una moción de censura "si quieren gobernar"

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, retó ayer a la oposición a presentar una moción de censura. La regidora hizo una comparecencia ante los medios improvisada tras la aprobación de una moción presentada por el PP para crear una mesa de trabajo dentro de la comisión de hacienda para que todos los grupos políticos consensúen los presupuestos a la hora de elaborar unas cuentas más participativas, ya que la oposición rechaza de pleno el borrador aportado por el Gobierno local hace dos semanas.

Para Castejón, la iniciativa defendida por el portavoz del PP, Francisco Espejo, y aprobada con los votos a favor de MC, Ciudadanos y los propios populares, es «una moción de censura encubierta». «Si quieren gobernar, que lo hagan desde donde hay que hacerlo, desde el Gobierno», dijo la regidora, quien mantuvo que seguirá los pasos que ha determinado el Ejecutivo local: llevar los presupuestos al próximo pleno, que se celebrará el último jueves de abril, y que cinco días antes se llevarán a la comisión de hacienda para informar a los grupos políticos.

La alcaldesa mostró así su negativa «a que los grupos de la oposición hagan el presupuesto municipal», ya que «es potestad del Ejecutivo elaborar las cuentas». «Somos un Gobierno dialogante y estamos dispuestos a aceptar enmiendas y modificaciones, pero no vamos a consentir que nos impongan un presupuesto que no es el nuestro», añadió.

Castejón denunció la actitud de la oposición sobre el borrador de presupuestos que entregó el Gobierno local a los grupos hace dos semanas, ya que «sólo se han dedicado a criticarlo y no a trabajar sobre él». En este sentido, la regidora afirmó que «es fácil criticar, pero trabajar unos presupuestos no lo es tanto y los grupos de la oposición no lo están haciendo». «No han presentado ni una sola propuesta», añadió, puntualizando que Ciudadanos sí que aportó una serie de enmiendas al presupuesto de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE). Además, recordó que «el PP nos dejó un Ayuntamiento arruinado. Me parece increíble que quienes nos dejaron una deuda de 180 millones de euros, que en dos años hemos logrado reducir a 100, sean tan osados como para criticar este presupuesto».

Su negativa a crear la mesa de trabajo tuvo como apoyo el voto en contra de Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) que apostó por dejar al Gobierno presentar un borrador, trabajar en las enmiendas y llegar a acuerdos antes de aprobarlo en el pleno.

Una posición contraria fue la de PP, MC y Ciudadanos, que apoyaron la iniciativa popular y dieron luz verde a un acuerdo que la alcaldesa ya dijo que no cumplirá. La intención de los tres partidos era crear la mesa de trabajo bajo la presidencia de la exconcejala de Hacienda Isabel García, viceportavoz de Movimiento Ciudadano.

Mientras no llega el visto bueno a los presupuestos, que como pronto llegará a finales de abril, aunque todo parece indicar que el borrador será rechazado por la oposición, el Gobierno local seguirá prorrogando las cuentas de 2017, como ha estado haciendo hasta ahora, eso sí, sujeto a modificaciones a través de la Junta de Gobierno local.