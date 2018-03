El primer premio del Concurso Nacional de Saetas se va para Sevilla

La quinta edición del Concurso Nacional de Saetas ha llegado a su fin este fin de semana y se ha resuelto otorgando el primer premio de 2.000 euros al sevillano Jesús León, que ofreció su mejor cántico ante la Virgen de la Piedad, ubicada en la nave centra de Santa María de Gracia. La iglesia obtuvo el lleno absoluto e incluso hubo gente que tuvo que quedarse de pie en improvisadas filas para vivir el emotivo certamen.

En el pódium también se colaron la cacereña Miriam Cantero y la gaditana Marta Sevillano, que lograron el segundo y tercer premio, respectivamente, con una dotación de 1.000 y 700 euros. Los otros dos finalistas, Francisco Campos, de Cartagena, y Rosi Campos, de Málaga, obtuvieron el primer y segundo accésit.

«Todavía estoy que no me lo creo», declaraba Jesús León horas después de conocer el resultado. «Es la primera vez que me presentaba y haberlo ganado me llena de alegría». Asegura que el Concurso Nacional de Saetas es un certamen «muy importante» para él, y no se había presentado antes «por tema de fechas», pero lo llevaba siguiendo varios años.

«Pienso que mi saeta ha sido un poco más flamenca que las demás y quizá por eso me he llevado el premio», reconocía. «La primera fue dedicada a la Virgen de la Piedad y la segunda a un Cristo popular, sin nombre».

Destaca que el dinero obtenido va a «invertirlo en la niña que viene en camino» y señala que ha quedado encantado con la ciudad: «No conocía Cartagena y me he quedado sorprendido, tanto con la gente como con su ambiente»; concluía.