Los vecinos del Sector Estación se rebelan contra los gorrillas y amenazan con patrullar las calles

La quiosquera de un punto de venta de periódicos del Sector Estación tuvo que sacar una barra metálica la pasada semana para evitar que un ladrón se hiciera con la recaudación de su negocio. Hace quince días, a la peluquera del barrio le birlaron su teléfono móvil dentro de su propio establecimiento. Esta misma semana, el martes, un gorrilla fue detenido junto a la Renfe por amenazar con un cuchillo a un turista alemán y liarse a golpes con la policía. Esta zona de Cartagena parece haberse convertido en una 'ciudad sin ley'. El presidente vecinal, Fulgencio Sánchez, lo tiene claro. «Estamos viviendo una situación de inseguridad alarmante, no podemos ni salir tranquilos de nuestras casas. Todos los asaltos que se están produciendo son perpetrados por toxicómanos, que aprovechan que el Sector Estación está al lado de Los Mateos, donde compran la droga en los garitos, para pegar el palo e irse a por su dosis», sentencia.

Todo esto ha hecho que los vecinos se rebelen contra los gorrillas y los amigos de lo ajeno. Sánchez se reunió ayer con el jefe de la Policía Local, Eusebio Serna, para reclamarle que refuerce la vigilancia en la zona. La próxima semana se citará con el comisario de Policía Nacional, Ignacio del Olmo. «Si no hay más presencia policial vamos a hacer patrullas vecinales, porque así no se puede vivir en el barrio», sentencia el portavoz vecinal. Sánchez destaca con resignación que «no podemos enfrentarnos a ellos, porque encima tenemos todas las de perder, si les hacemos algo nos buscamos la ruina». Encima, explica que «los yonquis saben que los hurtos son de poco valor y la Policía no les puede hacer nada». Se sienten «desprotegidos» e «indefensos».

El pleno municipal ha aprobado recientemente actualizar la ordenanza vigente sobre mendicidad, que data del año 1996. El Gobierno local informa de que «no es una prioridad» atajar el problema de los gorrillas, aunque el Ejecutivo apunta que analizará la situación. En Cartagena, hay 'aparcacoches' en zonas como Santa Lucía, la Casa del Mar, Antigones, el tanatorio Estavesa y la estación de trenes. En la ciudad de Murcia, el Ayuntamiento está multando a los gorrillas que hay mendigando. La Policía Local de la capital del Segura se escuda en la normativa de tráfico para establecer una sanción de 80 euros que puede alcanzar hasta 30.000 euros si se es reincidente.

Sobre esto, Manuel Padín, portavoz municipal de Ciudadanos (Cs), explica que «es un problema de difícil solución, que afecta a toda España y contra el que se han propuesto infinidad de soluciones, como regular esta actividad y controlarla a través del Ayuntamiento, que no han terminado de cuajar». La formación naranja sostiene que «en muchos casos se trata de grupos de personas que actúan de forma organizada, y se valen de la violencia o la intimidación para conseguir unas monedas». Como solución, Padín reclama que «haya un mayor control por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad».

Por el contrario, Pilar Marcos, edil de Cartagena Sí Se Puede, considera que no se debe criminalizar la mendicidad. Como solución, el partido considera que el Ayuntamiento debería aumentar el presupuesto de los programas municipales de transeúntes y acompañamiento, con el fin de amparar a estas personas que piden en la calle, tanto gorrillas como mendigos. En este sentido, el presidente de MC Cartagena, Jesús Giménez, también rechaza criminalizar a los gorrillas; y apuesta por fomentar políticas de inclusión y fomento del empleo que ayuden a estos mendigos. En cuanto al refuerzo policial que piden los vecinos del Sector Estación, el partido cartagenerista considera que «la comarca del campo de Cartagena está especialmente castigada por las políticas centralistas y eso genera estas situaciones de inseguridad ciudadana». Así que, MC solicita al Ayuntamiento que «con la nueva ordenanza de mendicidad, se regule de la mejor manera posible este problema social». Por su parte, el PP concluye que el ataque de un gorrilla el martes no fue un hecho aislado, y explica que ya pidió reforzar la vigilancia policial.