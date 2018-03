La oposición veta las cuentas de Castejón

El borrador de los presupuestos municipales que la alcaldesa Ana Belén Castejón presentó anteayer al resto de grupos municipales no convence a la oposición, que veta las cuentas de la regidora socialista, tras un primer repaso a los números. Así se desprende de las primeras valoraciones emitidas ayer por tres de los cuatro partidos que forman parte de la oposición: MC Cartagena, PP y Ciudadanos. Cartagena Sí Se Puede eludió pronunciarse sobre los presupuestos que les presentó la alcaldesa anteayer alegando que este jueves no pudieron analizarlos al secundar la huelga feminista dos de los tres ediles que componen el grupo municipal afín a Podemos.

Los barrios y diputaciones copan el presupuesto municipal que propone Castejón, en el que también se le da un peso significativo al área de Servicios Sociales. Sin embargo, MC, PP y Ciudadanos centran su rechazo en la falta de fondos para los barrios y diputaciones. En resumen, las cifras que maneja la alcaldesa alcanzan los 193.842.450 euros, lo que supone un incremento del 2,7% respecto a los números de 2016. El equipo de Gobierno local prevé incrementar las inversiones municipales en un 27,50%, pasando de 6.760.440 euros a 8.619.749 euros.

Estas cuentas no le cuadran a la oposición, y, para que salgan adelante, es necesario el apoyo de algunas de estas formaciones políticas, ya que la alcaldesa gobierna en minoría con solo seis concejales. Por ejemplo, Ciudadanos, a través de su portavoz, Manuel Padín, señala que «en este momento estamos muy lejos de poder apoyar los presupuestos municipales de 2018». La formación naranja fundamenta su rechazo en que « tanto la partida para barrios y diputaciones (450.000 euros este año de la Comunidad sin concretar), como el incremento para las políticas sociales nos ha sabido a poco, y no ha colmado las expectativas generadas por la propia alcaldesa». Asimismo, Ciudadanos asegura que le ha «sorprendido» la ausencia de partidas vinculadas a los últimos acuerdos plenarios. «El Gobierno se ha olvidado de reservar las partidas presupuestarias necesarias para ejecutar multitud de acuerdos plenarios de 2016 y 2017, no sólo los impulsados por nuestro grupo, sino la inmensa mayoría de los que han propuesto el resto de formaciones». Con respecto a las propuestas de Ciudadanos en el Pleno que no aparecen reflejadas, Padín destaca que «nada hay para revisar la seguridad y las mejoras en los parques infantiles del municipio, y tampoco para el desarrollo del plan para dotar de sombra los espacios públicos de competencia municipal, como los patios de las escuelas infantiles, o determinadas plazas y calles».

Por su parte, MC Cartagena critica que en el cajón se han olvidado las inversiones para barrios y diputaciones. María José Soler, edil del partido cartagenerista, recalca que «todo ello ha sido guiado por unos criterios partidistas, caprichosos e irresponsables»; y centra el foco de su ira en el concejal de Descentralización, Juan Pedro Torralba.



Critican que ha perdido dinero

Mientras que el PP, a través de su presidente en Cartagena, Joaquín Segado, lamenta que «el Gobierno de López y Castejón dejó de invertir en 2017, 600.000 euros en barrios y diputaciones». En este sentido, el líder de los populares cartageneros apunta que es intolerable que haya casi seiscientos mil euros destinados a nuestros barrios y diputaciones que se pierdan por la negligencia y la ineptitud del Gobierno municipal. Lo llaman superávit cuando solamente es dinero que no se utiliza en mejorar la vida de nuestros vecinos». Para Segado «el dato es demoledor, de un millón de euros para la ejecución de obras en nuestros barrios y diputaciones, sólo han sido capaces de ejecutar un 40%».