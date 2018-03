El aumento de los ancianos que viven solos dispara los accidentes en Cartagena

El jefe de Bomberos de Cartagena, Francisco Gómez-Ávalos, indicó ayer que el cuerpo municipal está haciendo frente a un «incremento muy importante» de los servicios de auxilio que prestan personas mayores que viven solas en sus casas. «Se caen y no son capaces de levantarse ni de abrir la puerta siquiera», explica el máximo responsable del Cuerpo. «En los últimos años ha aumentado bastante la cifra. Por ejemplo, el año pasado tuvimos en torno a 150 intervenciones de este tipo. El incremento ha sido progresivo con el tiempo. Hace diez años solo había una tercera parte de avisos de este tipo», informó Gómez-Ávalos, que también detalló que, a veces, la persona a la que van a auxiliar está en un estado lamentable, y, otras, no, ya que solo se trata de ayudar a levantarse del suelo a un anciano que no puede hacerlo por sus propios medios.

Las declaraciones del jefe de Bomberos tuvieron lugar antes de la misa en honor al patrón del cuerpo, San Juan de Dios, que se celebró en la basílica de la Caridad al mediodía. Tras la eucaristía, los integrantes del Cuerpo acudieron a un banquete en un salón de celebraciones de Molinos Marfagones.



Servicio de asistencia gratuito

El Ayuntamiento informa de que, desde el comienzo de esta legislatura, el área de Servicios Sociales cuenta con una Unidad de Personas Mayores y Atención a la Discapacidad. Este mecanismo pone a disposición de los cartageneros más vulnerables servicios tan importantes como la ayuda a domicilio, la teleasistencia, la comida en casa o el respiro familiar. Además, el Consistorio indica que, desde el pasado mes de mayo, se ha habilitado un Punto de Acceso Único a Servicios Sociales (PASS), situado en la primera planta del Edificio Administrativo de la calle Sor Francisca Armendáriz. Se trata de una oficina de atención al público, tanto por vía telefónica como presencial, que permite que los técnicos de Servicios Sociales puedan ofrecer una respuesta inmediata.

Así, la Administración local asegura que cualquier ciudadano que tenga conocimiento de que existe una persona en riesgo o en situación de especial vulnerabilidad puede acudir a este punto con las garantías de que, desde el primer momento, se estudiará cada uno de los casos de forma individual y de que se pondrán a disposición de las personas vulnerables los recursos que necesite.

Además, los técnicos de Servicios Sociales están en contacto permanente con colectivos y asociaciones de mayores y de personas con discapacidad para poder detectar este tipo de casos. Desde la Concejalía afirman que hay que tener en cuenta que hay muchas personas mayores que quieren continuar viviendo en su medio a pesar de estar solas por eso es tan importante la ayuda a domicilio que se presta desde el Ayuntamiento. Al PASS se puede acceder llamando al teléfono 9681289 66 o presentándose en la oficina, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 13.00 horas. Este Punto de Acceso Único está destinado a toda la población del municipio y es totalmente gratuito.