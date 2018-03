El submarino Tonina sigue sin un plan para abandonar el dique seco

Sin plan específico para 'salir a flote'. Así se encuentra el submarino S-62 Tonina, que permanece trece años varado en el carenero de Navantia esperando que el Ayuntamiento dé un paso al frente e invierta en su rehabilitación para convertirlo en un museo del Arma Submarina, con el objetivo de ser expuesto y que pase a ser un activo turístico.

Son muchos los proyectos que se han puesto sobre la mesa para poder lograr este objetivo, pero hasta la fecha ninguno ha prosperado. Ahora, con el cambio de Gobierno llevado a cabo hace apenas un mes, tras la ruptura del pacto entre PSOE y MC por parte de la alcaldesa Ana Belén Castejón que ha llevado a los socialistas a dirigir el Ejecutivo con sólo seis concejales, la recuperación del sumergible podría retomarse.

No obstante, desde el Ayuntamiento reconocen que el edil del ramo, David Martínez, apenas lleva un mes en la Concejalía y «no existe un proyecto definido», por lo que se están valorando todos los proyectos en los que invertir. Asimismo, fuentes del Gobierno local señalaron que el hándicap con el que cuenta el Consistorio es el presupuestario. Y es que, el Ejecutivo no dispone de las cuentas para el presente ejercicio y está atado de manos para distribuir el dinero. «Hasta que esté aprobado el presupuesto de 2018 no se puede hacer nada», afirmaron, y recordaron que continúan «con importantes restricciones presupuestarias».

Aun así, desde la Concejalía reconocen que «hay muchos frentes abiertos en Patrimonio», aunque hasta ahora no hay presupuesto para el gran proyecto que tienen pensado en el área. «En cuanto aprobemos presupuesto se verá si es posible ejecutarlo este año o no», puntualizaron.

Sobre los diferentes proyectos y las ideas que se han presentado ante el Ayuntamiento respecto al submarino Tonina, desde el departamento que dirige Martínez señalaron que «se estudian todas las propuestas». No obstante, concretando en la propuesta que anunció en su día el entonces alcalde José López, ahora portavoz de MC en la oposición, que preveía llevar el sumergible a la antigua trinchera del tren que pasaba por debajo del puente de Mompeán, en la entrada al barrio de Santa Lucía, argumentaron desde el Ayuntamiento que «cuesta mucho dinero y estamos valorando otras opciones».

Igual ocurre con el proyecto del alumno de la Universidad Politécnica Antonio Valle, quien en su Trabajo Fin de Grado propuso un museo junto a la plaza Héroes de Cavite. En este caso, el propio autor de la idea presupuestó el proyecto en dos millones y medio de euros.

«Se están barajando varias posibilidades, aunque dependerán de la predisposición presupuestaria», insistieron desde la Concejalía de Patrimonio. El área dirigida por Martínez también especificó que «se estudian todas las propuestas», aunque matizaron que, ahora mismo, la prioridad de la Concejalía es poner en marcha la recuperación del Anfiteatro Romano, así como la rehabilitación de los molinos de viento del municipio y las fortalezas defensivas.



Espejo en Torrevieja y Alemania

Desde la comunidad naval se han pronunciado en incontables ocasiones respecto a la recuperación del Tonina. Una de las comparaciones que hace el Foro Naval lleva al submarino alemán U995, rescatado y conservado como museo cerca de Kiel, en la localidad alemana de Laboe. El sumergible forma parte de un complejo visitable y dispone de una página web ( https://deutscher-marinebund.de/marine-ehrenmal-u-995/preise-oeffnungszeiten/) que cuenta su historia y permite una visita virtual por su interior, así como conocer sus horarios y los precios de visita.

También aparece como referencia para ver qué hacer con el Tonina su hermano, el S-61 Delfín. En este caso, el ejemplo es más cercano que el referido de Alemania, ya que el submarino está en Torrevieja gracias a una apuesta del Ayuntamiento de la localidad alicantina que lo convirtió en 2004 en museo y puede visitarse por dos euros. Según los datos del Consistorio, el museo ha sido un revulsivo para la ciudad y ya se ha superado con creces el millón de visitas.

Mientras, el Tonina se mantiene en dique seco esperando presupuesto para 'volver a flote' y poder contar de nuevo su historia naval.