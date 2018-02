Castejón expulsa a José López del pleno

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha suspendido el pleno municipal, que se está desarrollando hoy en el Palacio Consistorial, porque José López ha "alterado el orden", "incumpliendo el reglamento". La sesión se reanudará a las 16.30 horas y a ella no podrá acceder el líder del partido MC Cartagena, advirtió la regidora socialista.





El exalcalde llamó "murcianera" a la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo (PP) y la acusó de "tirotear" todos los proyectos arqueológicos que se iban a hacer en la ciudad". Asimismo, el exregidor dijo que la futurible candidata popular a la Alcaldía de Cartagena contó con la colaboración del por entonces director general José Vicente Albaladejo, al que acusó de ir a ver partidos de Champions al Bernabéu a costa de Hidrogea, concesionaria del servicio municipal de agua.





Momentos antes de la suspensión, López y Castejón protagonizaron un nuevo desencuentro. La alcaldesa hizo un receso, antes de tomar la decisión, tras recriminar a López que acatara el orden. Castejón le dijo que no insultase, aunque él recalcó que no profirió ninguna descalificación. No obstante, acto seguido, López se dirigió a ella en los siguientes términos: "Usted se insulta sola, no se ha visto".





La regidora le advirtió a López que pidiera disculpas, pero él se negó, alegando que no había dicho ningún insulto. "No contribuya a más espectáculos", le dijo la alcaldesa, que también añadió que las sesiones son mucho más tranquilas cuando su exsocio no está presente.Al inicio del pleno, López también la tomó con un edil del PSOE, Francisco Aznar, a quien le dijo públicamente que "creía que era más hombre". El socialista le respondió con una pregunta: "¿A qué no me lo dice en la calle?". López no dudo y le dijo: "Sí", dando por zanjado el lance.El pleno del Ayuntamiento aún tiene que debatir el grueso de las mociones, que se votarán esta tarde. Por el momento, ya han votado a favor de dejar exento del impuesto del Ibi al Circuito de Velocidad, si los técnicos de Hacienda lo ven factible, así como una moción de apoyo a las reivindicaciones feministas y otra que da luz verde a la firma de un convenio para potenciar la unidad de atención psicosocial de Protección Civil.