El Miralmonte ´estrena´ un método pionero contra el acoso escolar

El colegio Miralmonte, ubicado en el polígono de Santa Ana, ha dado un paso al frente contra el acoso escolar y ha puesto en marcha, de forma pionera en la Región, un programa de origen finlandés contra el bullying. Es el primer y único centro de la Comunidad de Murcia que incorpora este sistema, que se centra en abordar el problema desde la prevención, la intervención y la monitorización.

La clave de este proyecto, según cuentan desde el propio centro, radica en el cambio de actitudes de los compañeros llamados 'by-standers' (alumnos que no son ni víctimas ni bullies), que apoyan a la víctima en lugar de fomentar el acoso.

Y es que uno de cada diez niños asegura que ha sufrido acoso escolar, según los informes de diversas ONG. Para evitarlo y erradicar este tipo de conductas, el colegio Miralmonte ha incluido el programa antiacoso escolar 'Kiva', que previene las situaciones de bullying a los alumnos.

El propio director del centro educativo, Juan Carlos López, habla del método pionero en la Región: «La eficacia de 'Kiva', que se ha extendido hasta llegar al 90% de los colegios de Finlandia y que se ha exportado a un gran número de países de todo el mundo, radica en su efectividad y en que aborda el problema desde la prevención, la intervención y la monitorización».

«La cuestión se centra en dejar al acosador solo en sus comportamientos inadecuados, que no vean que nadie les sigue, les aplaude o les ríe su comportamiento. Que no se conviertan en líderes los alumnos que acosan, a los que todos quieren parecerse y de los que todos quieren ser amigos. De esta manera, no se refuerzan los comportamientos inadecuados, tendiendo a atenuarse y extinguirse», asegura López.

Una de las diferencias de 'Kiva' con otros proyectos es que se han evaluado sus resultados de forma científica, como lo avalan revistas científicas de la talla de Child Development. «Teníamos algunas dudas de que un programa desarrollado en una sociedad muy distinta a la nuestra, como es la finlandesa, pudiera funcionar con la idiosincrasia de un pueblo latino, temperamental y muy expresivo como el nuestro; pero viendo que se había aplicado con éxito en países más similares a nosotros como Italia o México, podía dar resultado con nosotros», concluye el director del centro.

El colegio lo ha implantado en tres fases. La primera es la de prevención, donde se conciencia a los alumnos y padres sobre qué es el acoso y sus consecuencias. En la segunda, los profesores intervienen mediante entrevistas, sesiones de intervención en grupo con los alumnos y otras herramientas, entre las que se incluye incluso un videojuego. Y la tercera abarca el seguimiento de la situación en el centro y los cambios que se producen.

Avances educativos

De esta forma, el colegio Miralmonte continúa incorporando metodologías de enseñanza con los últimos avances educativos, como son el método 'Singapur', a través del cual los niños orientan su aprendizaje de matemáticas y resolución de problemas al razonamiento y la lógica; o el método 'Kids&Us', que utiliza una metodología de aprendizaje del inglés basada en el proceso natural de adquisición de la lengua materna.