Los Urrutias quiere ´vivir´ todo el año

«Están cometiendo una gran injusticia con nosotros». El presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Distrito Único, Severo Sánchez, ha reflejado el descontento de los vecinos de Los Urrutias y las poblaciones cercanas ante la falta de inversiones en la zona por parte de las administraciones tanto central como regional y local. «No nos merecemos este trato por parte de las instituciones públicas», afirma Sánchez, quien habla de «una muerte lenta» y lamenta que van «agonizando día a día».

El presidente del colectivo se centra en los empresarios y comerciantes de la zona, que ven cómo tienen que echar las persianas de sus negocios ante la falta de apuesta pública por las localidades que conforman ese 'distrito único', que aglutina las poblaciones de El Carmolí, Punta Brava, Estrella de Mar y Los Urrutias. «Queremos vivir aquí, es nuestra tierra, pero es imposible montar un negocio son la ayuda institucional», sostiene Sánchez. Y no se centra sólo en ayudas económicas, sino que lo más importante para los residentes y los empresarios son las infraestructuras.

Así, el dirigente reconoce que la retirada del último espigón de Los Urrutias ha servido para mejorar la zona, aunque lamenta que las actuaciones hayan acabado con aquellas obras, que finalizaron en noviembre del año pasado. «Desde entonces no se ha hecho nada y estamos a un mes de que comience la Semana Santa y ni siquiera se sabe cuando limpiarán las playas», critica Sánchez, quien recuerda que «el año pasado fuimos la única zona donde no se actuó para adecentar los arenales».

La sensación de los residentes es de «abandono», al igual que la de los empresarios. «Vemos que no se toman medidas directas. Llevamos ya tiempo esperando que se finalice el paseo marítimo, que depende de la Demarcación de Costas del Gobierno central, pero nada, no hay forma; y la Comunidad Autónoma, que también podría acelerar el proceso, no se mueve», recalca Sánchez, quien además añade que también el Ayuntamiento tiene cuentas pendientes con la zona, al no mantener los parques y jardines en unas condiciones óptimas.

«Nosotros vivimos de la gente que viene aquí, somos un destino turístico y estamos en una agonía constante porque nadie se preocupa de nosotros», dice el presidente de la Asociación. Y es que, destaca, la situación del Mar Menor «ya clama al cielo». «Tienen que arreglar esto ya, pero ahora nos enteramos de que están haciendo pruebas experimentales para no sé qué y que la limpieza de los lodos y fangos no se conoce muy bien cuándo comenzará», critica. Ayer mismo estaba previsto un encuentro entre los empresarios y vecinos con el director general del Mar Menor, Antonio Luengo, y el concejal de Descentralización, Juan Pedro Torralba.



Lo que más lamentan los residentes son las promesas que el Ayuntamiento ha incumplido. Y no hablan de acuerdos verbales que se alcanzan en reuniones esporádicas, sino que recuerda que el pleno municipal aprobó ya dos mociones sobre servicios en el 'distrito único', aunque aún no se han puesto en marcha.

Sánchez recuerda que se le dio el visto bueno de la Corporación por unanimidad a poner en marcha un servicio de autobuses que conectara las localidades de Los Urrutias con Los Nietos y El Algar. Fue con una moción de Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) de 2016 que requería el estudio del Ayuntamiento con la empresa gestora de los autobuses urbanos de la puesta en marcha del servicio a la mayor brevedad posible. También reclamaba la moción que la empresa de transporte que gestiona la línea de Los Urrutias-Murcia ampliara el servicio en horario de mañana. De hecho, el transporte es uno de los principales caballos de batalla de vecinos y comerciantes.

Asimismo, el pleno también acordó la instalación todo el año del mercadillo semanal que tiene lugar durante los meses de julio y agosto, aunque tampoco se ha puesto en marcha.