Juan Carlos García: "La promoción turística debe estar en manos de profesionales y no de políticos"

Vuelve a comandar la Agrupación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Cartagena y Comarca aunque afirma que la forma de trabajo del colectivo hace que las presidencias sean siempre continuistas. "Salimos ganando todos", dice.

Repite como presidente de la Agrupación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Cartagena y Comarca, Agrup Hotel, tras el paréntesis liderado por Eva Gargallo. Juan Carlos García, gerente del hotel Alfonso XIII, afirma que la línea a seguir será «continuista», pero porque es así como tienen organizado el colectivo, ya que «salimos ganando todos con esta forma de trabajo más consensuada y de conjunto». Entre los retos que se marca para esta etapa está consolidar lo conseguido hasta ahora, que ha llevado al sector a recuperarse en cifras y crecer poco a poco. «Debemos intentar llegar a los números que teníamos en 2004, aunque sabemos que es complicado».

De nuevo en la presidencia...

La forma de trabajar de nuestra asociación hace que la presidencia sea un puesto rotativo. La línea de trabajo sigue siendo la misma. Creemos que es la forma adecuada de organizarnos, con acuerdos hablados entre todos y logrando el consenso del colectivo.

Pero hay retos importantes para esta nueva etapa, ¿no?

Por supuesto. Lo principal es conseguir que se profesionalice la promoción turística en la ciudad. Es un modelo que siguen muchos destinos turísticos, como Barcelona, Madrid o Valencia y ya está dando sus frutos. Incluso la ciudad de Murcia también se ha sumado y funciona. Nosotros contamos con un destino que tiene un potencial turístico tremendo y debemos saber adaptarnos al sector.

¿Cómo conseguirlo?

Tenemos que pasar a una nueva fase de promoción turística. Necesitamos profesionales que se encarguen de esto. El primer paso ya se ha dado, con el traspaso de la Oficina de Congresos a Cartagena Puerto de Culturas, que es un ente profesional en el sector y puede gestionar todos los recursos desde un punto de vista empresarial.

¿En qué sentido?

Pensando como empresa. Con unos criterios de promoción que sean profesionales: consecución de objetivos, planteamientos estratégicos, balance de resultados...

Hablaba de un primer paso conseguido. ¿Cuál es el siguiente?

Que toda la promoción turística del municipio pase por Cartagena Puerto de Culturas, que se gestione desde ahí y no desde la Concejalía de Turismo. Hay que ampliar las competencias del consorcio y dotarlo de más recursos para poder hacerlo. Ahora mismo todo depende de la Concejalía y puede que la persona al frente no tenga ese carácter profesional sobre el sector que se necesita. Otros lugares ya han comenzado a adaptarse y no podemos quedarnos fuera. Sacando el turismo de la contienda política, ya que a veces se utiliza para reproches entre los partidos, y pidiendo a todos que remen en el mismo sentido, podremos conseguir resultados importantes para la ciudad.

¿Cómo está el sector?

Tocamos fondo en 2014, pero los años siguientes se ha ido creciendo. El año pasado fue bastante positivo con un 10% más de ocupación respecto a 2016 y un aumento del 5% en el precio medio. La tendencia es positiva, pero aún queda para recuperar las cifras de 2004.

¿Hay previsión de nuevas inversiones en la comarca para levantar hoteles o alojamientos turísticos?

El criterio del sector, obviamente, es la rentabilidad. Un inversor con recursos que se propone un proyecto en cualquier lugar lo que pretende es recuperar la inversión y la comarca necesita infraestructuras aún para poder ser un reclamo aún mayor.

Se refiere al AVE, el aeropuerto...

Claro. Tener un aeropuerto internacional a escasos kilómetros o un tren de alta velocidad que te conecta con las grandes ciudades permitiría pensar en Cartagena como un destino turístico de cualquier tipo.

Un ejemplo puede estar en la zona oeste. El hotel de cuatro estrellas de La Azohía está en venta ya años y no acaba de encontrar comprador, aunque parece que vuelve a haber interés...

Hablamos de una zona que ya de por sí cuenta con una conexión poco adecuada. A la Azohía e Isla Plana hay que llegar, aunque estoy seguro de que con mejores infraestructuras también será más fácil.