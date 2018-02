"Un museo sería una inversión de futuro para salvaguardar nuestro patrimonio"

Poco ha durado el cambio de escenario planteado el pasado año para el pregón de Semana Santa. Y es que en la edición de ayer, aunque sí se mantuvo el adelanto de la cita respecto a la tradicional fecha de Viernes de Dolores, esta vez fue el Auditorio El Batel el espacio que acogió el evento.

En esta ocasión el poder de convocatoria corrió a cargo de Ángel Julio Huertas, que fue presentado por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y que hizo girar su discurso en torno a varias escenas de su experiencia personal con las procesiones de la ciudad y a la emoción que, desde su infancia, le ha evocado el mundo cofrade.

«¿Cali o marra?»

Asimismo, trató de transmitir al público su confusión cuando era niño y tenía que decidir si ser marrajo o californio: «No, no me he olvidado, cómo iba a hacerlo. Algunos además somos socorros o resucitados, y otros colores, el negro o el blanco, también nos representan y nos distinguen de las otras dos cofradías, pero cualquier procesionista cartagenero, aunque no sea cofrade, se siente ante todo californio o marrajo».

En su caso, y aunque venía de una familia «en la que casi todos se sentían marrajos», eligió el color rojo. «¿Cali o marra? Cuántas veces me hice esa pregunta en silencio. A mí nadie me impuso al nacer los colores de su confradía ni de su agrupación. Tuve la suerte de poder escoger cuáles serían los míos», señala. «Y una estela de plata y de azul se desliza por las calles de la vieja Cartagena abriéndole paso a la Virgen del Primer Dolor. Ella es la única razón de que yo sea cofrade y californio. Madre de los californios, Madre Nuestra que en noches de silencio te haces Esperanza», detalló al final de su alocución.

Más restaurar y menos renovar

Por otra parte, quiso reivindicar la necesidad de contar con un museo dedicado a la Semana Santa de Cartagena, que «sería el mejor homenaje a todos los que nos precedieron y sería además una inversión de futuro para salvaguardar nuestro patrimonio». Huertas pidió para ello más generosidad entre los cofrades y humildad para ser capaces de solicitarlo ante las autoridades: «Solo perdura aquello que se pone en valor. He visto demasiado interés por estrenar y poco afán por restaurar». Seguidamente, lanzó una crítica hacia algunas tendencias de los nuevos tiempos y manifestó que «aquí lo que se lleva es lo nuevo, lo de ahora. Bien lo sabemos los procesionistas cartageneros, tan amantes de intentar incorporar a nuestro acervo cualquier moda, alguna rayando en lo chabacano incluso».

Describió este posible «espacio cultural» como un lugar «de encuentro y estudio, con programación anual de exposiciones temporales y otros eventos», donde se recurra «a las nuevas tecnologías» y que vaya «más allá de una mera exhibición de piezas».

La esencia de las procesiones

El pregonero trató de definir «el atributo que mejor define a las procesiones cartageneras» y, tras descartar las populares respuestas de «orden» y «tronos lucidos y elegantes», optó por sentenciar que «quizá el alma de nuestras procesiones esté contenida dentro de nosotros mismos, y no sea, posiblemente, más que esa capacidad de soñar y evocar a través de ellas que tenemos los procesionistas».