Un sector crítico amenaza con crear otra federación vecinal a menos de un mes de las elecciones

La pugna por el control de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac) va camino de convertirse en un culebrón. La actual presidenta, Cristina Roca, se vio obligada a suspender las elecciones, que se iban a celebrar el 25 de noviembre. Las anuló debido a la renuncia del único candidato válido y que daba una línea continuista a su gestión, Ángel Monedero, de Mar de Cristal. El oponente de éste, José Luis Hernández Bosque, de San Antón, fue descalificado por incompatibilidad de cargos, al incumplir con los estatutos, ya que figuraba como dirigente de una asociación cultural en este barrio.

Después de este primer capítulo, Roca ha vuelto a convocar elecciones, que serán el sábado 10 de marzo. El proceso electoral se inició esta semana y aún no se ha presentado ningún candidato de forma oficial. Tanto José Luis Hernández como Leandro Sánchez, presidente de la plataforma 'Salvemos el Rosell', confirman que encabezarán sendas listas para presidir la Favcac. Salvo sorpresa, estas serán las dos únicas candidaturas. Monedero no se presentará. El plazo para presentar las listas se cierra el 27 de febrero.

Sánchez ya presidió la Favcac durante casi una década. Él le dio el testigo a la actual dirigente, Roca, que muestra públicamente su apoyo al que fuera su antecesor. No obstante, Roca avanza que se aparta del movimiento vecinal para «descansar», y cuenta que no estará en la lista de Sánchez, pese a que éste se lo ha pedido. Aunque el proyecto del expresidente vecinal pueda parecer continuista, él se desmarca de este calificativo. Apunta que su reto es que la Federación tenga contacto con gente de todos los municipios de la comarca. Afirma que habrá gente de la actual directiva en su lista, pero que la mayoría serán caras nuevas, sobre todo jóvenes y mujeres. «Necesitamos que la Favcac sea fuerte para controlar a los Gobiernos y afrontar los retos que se presentan», afirma. Sánchez añade que dimitirá como presidente de la plataforma sanitaria si es necesario, aunque avanza su intención de seguir como portavoz de la misma.

Alfonso López da guerra

Mientras tanto, Alfonso López, presidente vecinal de Ciudad Jardín, se muestra públicamente como el portavoz de un sector crítico con la gestión actual de la Favcac. El barrio al que representa López fue expulsado de la Federación en julio por Roca tras las injurias y calumnias que como presidente de Ciudad Jardín vertió contra la dirigente del movimiento vecinal y su junta directiva.

López no puede ser candidato, pero amenaza con crear una federación paralela a la Favcac, en la que se aunen todas las asociaciones de vecinos que no están federadas; según el son unas 25. Ya ha presentado su proyecto a varios grupos políticos de la Corporación municipal. «Mi objetivo principal es que las asociaciones de vecinos tengan el mismo poder de decisión y autonomía que una junta vecinal en aquellos lugares donde no existe este organismo administrativo, que está compuesto por militantes de los partidos», asegura el presidente de Ciudad Jardín. López concluye que ya tiene el apoyo de varias asociaciones, aunque aún no desvela cuáles son.