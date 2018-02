La agricultura agrava el estancamiento del Campo de Cartagena

El sindicato CC OO alerta que la comarca del Campo de Cartagena sufre un «estancamiento laboral», que encima se va a ver agravado con la amenaza de despidos en la agricultura, debido a la falta de agua y a la entrada en vigor de las nuevas medidas para proteger el Mar Menor, que limitan los cultivos en las zonas próximas a la laguna. Sobre esto último, el sindicato defiende que habrá que asumir muchos despidos en el campo a corto plazo.

La organización defiende que lo principal es conservar el Mar Menor; ya que, al fin y al cabo, sostienen, su recuperación permitirá reactivar el empleo, a medio y largo plazo, en la hostelería, el turismo y el comercio. En este sentido, Santiago Navarro, secretario regional del sindicato, apuesta por una agricultura ecológica, que sea sostenible, dejando a un lado el actual modelo de regadío. Su formación considera que «vivimos una burbuja agrícola del mismo modo que vivimos hace diez años una burbuja en la construcción». En lo que atañe a los jornaleros que se quedarán sin faena, CC OO cree que será muy difícil reconvertirlos, por el perfil profesional que tienen estas personas.

Advierten de que las cifras de paro han aumentado en el segundo semestre de 2017 y el mes de enero de 2018. Añaden que, en Cartagena, el desempleo llegó a descender hasta 16.659 trabajadores en julio de 2017, y, sin embargo, en enero, volvió a ascender 17.746 personas. Asimismo, CC OO advierte de que, en la comarca, hay un total de 28.632 desempleados. «Son cifras demasiado altas, que indican que la recuperación no está llegando. La Unión es uno de los municipios con más paro», sostiene el delegado comarcal, José Ibarra.

Para el sindicato, las causas de este estancamiento son las siguientes: Parálisis industrial, déficit de infraestructuras, necesidad de reconvertir el modelo agrícola, falta de un Plan General de Ordenación Urbana, la construcción no arranca, el sector servicios sigue muy precarizado, existe una gran brecha de género entre los salarios de hombres y mujeres, y, por último, hay sectores muy feminizados, como las empleadas del hogar, que soportan condiciones a la baja debido a la proliferación de empresas pirata.

En cuanto a la industria, CC OO sostiene que este sector está creciendo en el resto de la Región, pero que, en Cartagena, está «congelado»; y faltan empresas emergentes de medio tamaño, porque «de la economía local siguen tirando las de siempre: Repsol, Sabic y Navantia». Lamentan la falta de inversiones industriales, algo que el sindicato señala que va unido al «bloqueo» del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena. «Varias empresas de Escombreras, como Ecocarburantes o Aemedsa, quieren ampliar sus instalaciones y no pueden hacerlo por la desregularización urbanística que hay en el municipio», afirma Ibarra.

Respecto a las infraestructuras, CC OO expone que el déficit que hay «lastra» el crecimiento de la comarca. Así, enumeran que el aeropuerto de Corvera no se abre, ni siquiera están licitadas las obras del AVE entre Murcia y Cartagena, el Corredor Mediterráneo no termina de aclarar su llegada a la ciudad portuaria, y aún no se ha instalado en Los Camachos la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).

Mientras que el sector servicios de Cartagena, según la organización, viene padeciendo los mismos problemas que hace años. Denuncian que en las contrataciones temporales superan el 95% en el comercio, la hostelería y el turismo. Esta precariedad, según CC OO, «se instala en los empleos de todos los sectores productivos de la comarca».