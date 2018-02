Llamamiento urgente de una madre cartagenera desesperada porque su hija no tiene amigos

"¡Ya está bien!". Así comienza el llamamiento urgente de una madre de Cartagena harta de que su hija discapacitada no tenga amigos.

La mujer compartió este martes en su muro de facebook una publicación en la que describe la vida social que quiere para la joven y lo que ofrece a cambio para aquellos que se propongan voluntarios a hacerle compañía.

La madre se dirige a "chicas y chicos de 13 a 16 años" de "Cartagena, La Unión y alrededores", aunque asegura que "no descartará a nadie por la edad".

Inicio del mensaje que la cartagenera ha compartido en su cuenta de facebook

"Busco que salga del submundo de los discapacitados. Amigos, no cuidadores", destaca, y añade que desea para la joven lo que ella mismo tuvo. "Quiero que sienta lo que yo misma siento, candidatos para una pre-pandilla pro-Marta".

Lo que pide para su hija es alguien "con quien hable de música, de chicos y de ropa, que vaya al cine, con quien pintarse las uñas de colores y teñirse mechas en el pelo". En definitiva, alguien "que la ayude a vivir como una chica de su edad".

La cartagenera pretende que la menor "tenga vida normalizada y se relacione con sus iguales diferentes", y a cambio ofrece algo muy valioso, "una experiencia que les abrirá la mente de una manera extraordinaria, un aprendizaje impresionante de por vida en la aceptación de todo ser".

Además, se define como "una madre enrollada y que es Coach especializada en jóvenes y adolescentes", un servicio que ofrece para los nuevos amigos de Marta "que lo necesiten".

"Se ofrece para enseñar lo que ha de ser una vida feliz y digna, como oportunidad para aprender de ella y con ella qué es la empatía, la ausencia de prejuicios y la valoración de lo que tenemos en la vida y se nos olvida. Se ofrece para recordar lo que es el corazón y el alma", afirma.

Finaliza expresando que su hija "necesita ser como todos, no 'especial', ya tuvo bastante de eso". "¿Esto no es una red social?...¡pues eso!" sentencia.

La publicación ha sido compartida más de 4.200 veces en un día, ha recibido más de 2.700 reacciones y cientos de comentarios de apoyo y de gente que se ofrece a conocer a Marta.

Agradecida por la repecusión

Tal ha sido el impacto que ha tenido la cartagenera entre sus seguidores que ha publicado otro post para agradecer la reacción de los usuarios.

"Ni siquiera abrí el ordenador. No tengo facebook en el móvil. Entré por Google por escribir la idea. En la cama. Legañosa. Y salió. Sin más. Sin pensar", explica, aludiendo a la forma en la que escribió el llamamiento, que va en camino de hacerse viral.

Puedes leer el texto completo a continuación:

"LLAMAMIENTO URGENTE

(Ya está bien!)

Cartagena, La Unión y alrededores para presencial, de donde sea para on line o tlf.

Chicas y chicos de 13 a 16 años aprox. aunque no se descartará a nadie por la edad.

BUSCO:

Amistades para mi hija Marta.

Gente de su edad que quiera sacarla de casa a veces y otras que venga. palomitas, pelis y esas cosas de jóvenes

Que celebren sus cumpleaños con ella. Y el de ella que es en dos semanas,no esté sola.

Con quien hable de música, de chicos y de ropa.

Con quien vaya al cine o al Mcdonalds, a mí no me gusta, pero yo no tengo 15 años,y entonces lo acepto.

Quien la ayude a VIVIR como una chica de su edad.

Que mi hija tenga vida normalizada y se relacione con sus iguales diferentes.

Busco quien quiera abrazarla o con quien critique a su madre.

Busco que se pinte una rayita en el.ojo o a quien la ayude a escoger bikini o depilarse entre risas.

Con quien pintarse las uñas de colores y teñirse mechas en el pelo.

Busco quien nade o haga deporte con ella.

Que pasee a su lado.

Quien la llame por teléfono.

Con quien pueda chatear.

Quien la invite a dormir o se quiera quedar en casa. Prometo hacer la vista gorda y ser acogedora.

Con quien haga pizzas o sandwichs de nocilla.

Busco sacarla del guetto de la educacion especial.

Son sus amigos, pero sólo en horas de clase.

Necesita vida aparte.

Necesita maestros de su edad.

Con quien cantar a voz en grito cuando los lleve en el coche o ponga su equipo a toda caña.

Busco amigos, no cuidadores.

Amigos-Maestros de su edad.

Busco que salga del submundo de los discapacitados y entre en el universo de los diFcapaces.

Busco para ella lo que yo misma tuve.

Madre mía, y de lo que hoy tengo a montones!

Quiero que sienta lo que yo misma siento.

"Mami, ¿cuando yo voy a tener amigos como tú?"

OFREZCO:

Una experiencia que les abrirá la mente de una manera extraordinaria.

Un aprendizaje impresionante de por vida en la aceptacion de todo SER.

Una madre enrollada y que es Coach especializada en jóvenes y adolescentes, para lo que necesiten.

(Entiendo a las madres y a los hijos, es raro, lo sé)

Ofrezco amor, el mío y el superamor y cariño incondicional de Marta (eso es brutal)

Se ofrece como compañera de baile.

Se ofrece para apreciar aquellas pequeñas cosas que pocos aprecian y a seguir asombrándose por os milagros de la vida.

Para entender la diversidad.

Se ofrece para enseñar lo que ha de ser una vida feliz y digna.

Se ofrece para aprender de todo con sus ojos muy abiertos y su mente limpia.

Se ofrece como oportunidad para aprender de ella y con ella qué es la empatía, la ausencia de prejuicios y la valoración de lo que tenemos en la vida y se nos olvida.

Se ofrece para recordar lo que es el corazón y el alma.

Se ofrece su pura Esencia libre de Ego

La inclusión en la vida, no sólo en papeles vacíos.

Se ofrece para aprender, aprender y aprender, y enseñar enseñar y enseñar

Busco candidatas y candidatos para una pre-pandilla pro-Marta

Retorno negociable.

Dará más de lo que le pidas.

Superará tus expectativas.

Lo necesita para vivir como merece.

Necesita SER como todos.

Y no ser "especial"

¡Que ya está bien!

Ya tuvo bastante de eso.

Ya le toca lo otro

Esto no es una red social?...pues eso!"