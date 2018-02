Finuchi Mante: "Llevo el Carnaval en la sangre, para mí esto es un sueño cumplido"

Desde que nació, el color, la fantasía y la magia de las fiestas de Carnaval han sido protagonistas en su vida. Y es que la abuela de Finuchi Mante le elaboraba trajes para salir desfilando cuando apenas tenía un año, a ella y a su hermana, y a sus veinticuatro primaveras, no se ha despegado de los disfraces ni se plantea hacerlo. Mante, que el pasado sábado por la noche se proclamó Reina Adulta del Carnaval de Cartagena 2018 en una espectacular gala que llenó el Pabellón Wssell de Guimbarda y a cuyo jurado conquistó, lleva con orgullo el nombre de su comparsa, Salgueiro, a la que pertenece desde hace siete años, y defiende con pasión el evento por excelencia del segundo mes el año.



¿Cómo te sientes ahora que has asimilado la noticia?

Me siento en una nube porque conseguir el décimo título de reina seguido de la comparsa es increíble, una locura. Ya me presenté en 2016 y volví a presentarme este año, y la verdad es que no me esperaba ganar.

¿Qué supone este título?

Para mí es una gran satisfacción, porque llevo el Carnaval en la sangre y para mí esto es un sueño cumplido.

¿Qué te ha dicho la gente de tu alrededor?

La gente no para de darme la enhorabuena, de decirme lo guapísima que iba en la gala, que lo hice genial y que disfrute mucho este año. No sé qué pasó, será por la fantasía que llevaba, pero estoy tan emocionada que no sé qué decir. Fue muy emotivo.

¿Temes generar envidias?

Podría ser, porque son diez años consecutivos los que Salgueiro se lleva el título de reina, y también muchos años ganando el primer premio en la calle, pero yo creo que la gente sabe que demostramos cada año que somos merecedores de esos premios.

¿Qué tiene de especial el Carnaval de Cartagena?

Que tiene mucha participación, mucha gente y comparsas que se esfuerzan día tras día. Las candidatas a reinas y las coreografías son espectaculares, la gala de drag queen se sigue superando y las chirigotas son una pasada.

¿Te planteas optar a ser doña Cuaresma próximamente?

De momento no, ahora estoy disfrutando el momento y ya cuando acaben estas fiestas quizá me plantee un nuevo objetivo.

¿Qué le dirías a aquellos que no participan del Carnaval?

Les animaría a que vivan el Carnaval, que es muy bonito y que salgan a las calles de Cartagena para disfrutar de esta mágica fiesta.