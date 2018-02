Castejón: "Cuando analizamos el borrador de presupuestos de MC creíamos que era una broma"

Nuevo episodio de enfrentamiento entre PSOE y MC. Ayer fue el turno de la alcaldesa socialista Ana Belén Castejón quien criticó el borrador de presupuestos que elaboró su exsocio de Ejecutivo, MC, antes de que la regidora rompiera el pacto de Gobierno y reestructurara las áreas municipales entre sus seis concejales.

Y es que, Castejón afirmó que al analizar la previsión del partido cartagenerista creyó «que era una broma». La regidora tildó el borrador de MC de «insolidario» y «desproporcionado», ya que, según la alcaldesa, contaba con un desfase de 46 millones de euros. «No tiene razón de ser», dijo Castejón, quien añadió que «si llegamos a presentar eso a los ciudadanos, no sé cómo habríamos quedado». La jefa del Ejecutivo local utilizó una frase popular para definir la previsión de su exsocio de Gobierno: «Era como tirar con pólvora de rey».

Desde MC no tardaron en salir al paso de las acusaciones de la alcaldesa. De hecho, la viceportavoz del partido cartagenerista, Isabel García, explicó que le sorprendía que la regidora «no haya distinguido entre las solicitudes de las concejalías y el borrador que manejaba mi departamento» -García era la edil de Hacienda hasta que se rompió el pacto de Gobierno el 8 de enero-. Asimismo, la concejala de la oposición remarcó que si no cuenta con las cifras del borrador y no de las previsiones es porque Castejón no se reunió en ningún momento con ella para analizarlo, como ya criticó durante la crisis de Gobierno que acabó con la salida de MC del Ejecutivo.

De igual forma, la viceportavoz del partido cartagenerista, restó mérito al anuncio de la alcaldesa de contar ya con un borrador del presupuesto para este año, ya que «debería estar en vigor el 1 de enero».



Reuniones la próxima semana

Un anuncio con el que Castejón avanzó que la próxima semana iniciará las reuniones con la oposición, para poder llegar a acuerdos «con todos los grupos». En este sentido adelantó que serán unos presupuestos «equilibrados y solidarios», cuyos objetivos fundamentales serán los de conseguir «un municipio más amble y limpio, mejor iluminado y en el que se le facilite la vida a los ciudadanos». La alcaldesa indicó que en la previsión existen 2 millones para los presupuestos participativos y una subida de 500.000 euros en Política Social, «que no serán negociables».