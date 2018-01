La Comunidad deja en manos del Pleno la incompatibilidad del exalcalde López

Un informe de la Dirección General de Administración Local deja en manos del Pleno municipal la incompatibilidad del exalcalde José López durante su etapa como alcalde, vicealcalde y concejal y su condición de empresario. Se trata de un texto requerido por el Ayuntamiento a instancia del grupo municipal popular en el que el departamento autonómico establece que «cuando se concedió a López la dedicación exclusiva debió haber solicitado al Pleno el reconocimiento de compatibilidad».

Y es que, según recoge el informe, el exregidor estaba obligado a poner en conocimiento del Ayuntamiento la relación de cualquier actividad en el ámbito privado, aunque añade que, si bien lo hizo, fue «ambiguo y genérico, no especificando la naturaleza concreta de la actividad, si es remunerada o no, su ámbito, los empleos y los cargos que ostenta y su denominación y razón social, no ajustándose a lo previsto en el artículo 14 del Reglamento Orgánico del Pleno».

No obstante, el texto afirma que es el Pleno quien debe decidir si existe compatibilidad o no, ya que es el plenario el que debe conocer los datos pormenorizados de la actividad privada de López. Así, añade que «si el pleno declarara que López incurre en alguna causa de incompatibilidad, el afectado deberá optar, en un plazo de diez días tras la notificación, entre la renuncia a la condición de concejal o el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad».

Este informe se suma a otro anterior elaborado por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento que decía que López deberá devolver los sueldos que cobró desde junio de 2015, por no haber declarado la posible incompatibilidad entre esas retribuciones y sus ingresos como empresario.

El PP solicitó en su día una investigación con todas las garantías jurídicas para esclarecer los hechos.