Misterio sobre la denuncia de la supuesta adjudicación de contratos ilegales

´Mantenimiento y Obras del Sur S.L.´ anuncia una querella para que se investigue quién es el autor del documento.

La denuncia anónima remitida a la Fiscalía, a través de Correos, y de la que informó LA OPINIÓN el pasado viernes, en torno a la supuesta adjudicación de contratos fraudulentos por parte del Ayuntamiento, ha provocado un nuevo cisma municipal. Y es que, mientras el PP ya ha exigido al Consistorio una investigación para aclarar esta denuncia, MC ha insistido en que no tiene nada que ocultar porque todos los contratos firmados por el Ejecutivo se publican y se controlan.

«Lástima que los partidos contrarios a MC traten de engañar a los ciudadanos en lugar de hacer propuestas para contribuir al avance del municipio», esgrimen desde el partido cartagenerista. Por su parte, el portavoz del PP, Francisco Espejo, reclama al Gobierno saber cuáles han sido las cantidades económicas adjudicadas ´a dedo´ por parte del Ayuntamiento, si es que la hubiese. Un enfrentamiento que, de momento, tiene al PSOE como mero espectador, ya que aún no se ha pronunciado sobre esa investigación ni sobre la querella anónima.

También guardan silencio Ciudadanos y Cartagena Sí Se Puede (CTSSP), ya que, a día de hoy, no consta que la Fiscalía haya recepcionado la denuncia.



Sin indicios de irregularidad

El documento ha provocado también la reacción y crítica de una de las mercantiles citadas en el texto, ´Mantenimiento y Obras del Sur, S.L.´. A través de un comunicado del abogado de dicha entidad, se ha podido comprobar que, efectivamente, no existe ninguna denuncia formulada por «un particular», como apareció publicado en este diario, pues en dicha denuncia se dice al final que se utiliza «un nombre ficticio» y no lleva firma, por lo que no se puede conocer al autor del documento. De hecho, el letrado matizó que no le consta siquiera que, a día de hoy, la denuncia haya llegado a la Fiscalía o si se ha archivado o no.

Asimismo, desde la compañía insisten en que no hay indicios de irregularidad alguna. De hecho, el representante legal de la mercantil, Antonio Martínez Díaz, se puso en contacto con este periódico con el fin de dar toda la información sobre los contratos municipales adjudicados a la misma, al mismo tiempo que informó de que todos sus contratos han sido adjudicados tras la correspondiente publicación, por lo que han sido adjudicados exclusivamente por tener el mayor precio tras la participación de todas la empresas interesadas en dichos concursos. También señaló que todos los contratos se refieren a obras distintas, sin que exista fraccionamiento alguno, rechazando uno de los argumentos de la denuncia anónima.

Además, Martínez Díaz aseguró que va a presentar una querella por delitos de denuncia falsa y delito contra el honor para que se investigue y descubra el autor de dicho documento anónimo presentado y sus espurias motivaciones, ya que, según afirmó, no se trata sólo de una difamación sino del intento de manipular a los medios de comunicación para conseguir una noticia falsa con el exclusivo fin de dañar a su empresa y a su representante legal.

De esta forma, la denuncia anónima ha generado una gran polémica tanto en el seno político de la ciudad como en el empresarial, aunque, a día de hoy, la Fiscalía no se ha pronunciado en un sentido o en otro. Mientras, todavía debe aclararse quién es el autor de dicha carta anónima y sus verdaderas intenciones.