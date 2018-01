Sabic contratará más de 900 trabajadores externos para sus tres paradas

Tres paradas técnicas de producción para el mantenimiento de sus plantas acapararán la mayor parte de la inversión prevista por la empresa Sabic en sus instalaciones de La Aljorra. Así lo comunicó ayer el director de la compañía en Cartagena, Juan Alemany, en un desayuno con los medios para hacer un balance de los hitos de la empresa en 2017 y la previsión de este año.

Así, la inversión prevista para 2018 es de 30 millones de euros, de los que 22 irán destinados a las paradas programadas de las tres plantas de producción y, los otros 8 restantes, a diversos proyectos de mejora. Estos se suman a los 28 millones invertidos el pasado año, siguiendo con la media anual de la compañía.

Alemany explicó que las paradas serán los principales hitos a los que se enfrenta Sabic para este año. Destacó la parada de la primera planta de producción de resinas de policarbonato que entró en funcionamiento en 1998, y que este año celebrará su vigésimo aniversario. Se trata de una parada estratégica de mantenimiento que tiene lugar cada cuatro años y que comenzará en el último trimestre del año (octubre) con una duración aproximada de 42 días. Para ello será necesaria la participación de numeroso personal que, en determinados picos de trabajo, hará que estén trabajando 900 empleados externos a la vez, de más de 50 empresas colaboradoras; que se sumarán a los más de 700 trabajadores con los que cuenta el complejo.

Entre los objetivos y trabajos a realizar está la implementación de proyectos de mejora, de obsolescencia o mantenimientos de equipos esenciales que no se pueden hacer en el día a día.

Las otras dos paradas, de menor envergadura, atañen a las plantas X2 y de Compounding. «Es un buen momento para chequear nuestras instalaciones, ver cómo están los equipos y cambiar aquellos que lo necesiten», señaló el director del complejo de La Aljorra

Y es que, en el encuentro, Alemany también destacó el récord de producción en dos de las cuatro plantas de plásticos de ingeniería que tiene el complejo. Una de ellas ha sido la X1 (productora de policarbonato) con un 15% más para contestar la demanda del mercado; y la otra, la de producción de resinas Ultem, que logró demostrar una mayor capacidad para la que fue diseñada la planta.

De hecho, el director de Sabic en La Aljorra explicó que en el récord en la planta de policarbonato cifró en 296.000 las toneladas de producción, aunque indicó que ese resultado se vio beneficiado por las paradas técnicas de otras compañías similares y a las necesidades de la demanda mundial. Un arma de doble filo, ya que este año el objetivo será mantener las cifras o incluso incrementarlas, y en esta ocasión la parada técnica la tendrá el propio complejo de La Aljorra.

No obstante, Alemany habló de las perspectivas de las diferentes plantas de cara al 2018, en la que la previsión de la de Compounding es de un continuo crecimiento de la cartera de productos. En cuanto a las dos plantas de policarbonatos, el enfoque estará en el desarrollo de nuevas mejoras de sus productos para sectores tales como el de automoción o las aplicaciones ópticas. En relación a la de Ultem, el responsable de Sabic aseguró que expande sus oportunidades de mercado cada año y, como ejemplo de su uso, destacó algunas piezas interiores de aviones.

Finalmente, el director del complejo quiso manifestar el compromiso de la compañía con el desarrollo de la Región y señaló que «la empresa ha invertido más de 1.700 millones de euros en la construcción de la planta, más las inversiones anuales en mantenimientos y mejoras, como los 30 millones previstos para este año y los 28 del pasado».



Exportación

Otro de los datos destacados de los ofrecidos por Alemany se centró en el destino de sus productos. Y es que, el director de la planta afirmó que el 94% de la producción se exporta fuera de España, e incluso el 70% viaja fuera de Europa.

El responsable del complejo destacó que los productos que nacen de Sabic «mejoran la vida de consumidores y están presentes en millones de productos de uso diario». Así, nombró objetos de uso cotidiano (ordenadores, teléfonos móviles, óptica, cascos y calzado de seguridad, electrodomésticos, etc.), en la construcción (edificios, invernaderos, etc.) o en el transporte (automóviles, trenes, aviones, etc.).