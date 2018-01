Rivera le pide a Rajoy la cabeza de Barreiro para aprobar los presupuestos

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, afirmó ayer que «el caso PP», en referencia a los distintos casos de corrupción que afectan a este partido, está «lastrando a España». Por eso, el líder de la formación naranja volvió a exigir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), que reclame el escaño a la senadora Pilar Barreiro si quiere que Cs apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

«Los pactos se tienen que cumplir y Rajoy tiene que tener palabra; no me gusta apoyar a Gobiernos que no tienen palabra», declaró Rivera en un desayuno informativo del Fórum Europa, donde recordó que el pacto de investidura entre el PP y Cs establece que aquellas personas investigadas por delitos de corrupción, como es el caso de Barreiro (por la trama Púnica), tienen que abandonar sus cargos públicos.

Sin embargo, el presidente Mariano Rajoy aseguró, ayer, antes de las declaraciones de Rivera, que desde Ciudadanos no le han trasladado que la dimisión de la senadora popular Pilar Barreiro sea una de sus condiciones para que el partido naranja apoye los presupuestos. Esta valoración fue afeada a Rajoy por la formación naranja.