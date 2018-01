Ana Belén Castejón da a una abogada de Murcia la supervisión del nuevo Plan General

La regidora mantiene a la directora de Patrimonio Arqueológico en su cargo "de momento" aunque valora futuros cambios.

Una abogada de Murcia dirigirá la redacción del futuro nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Es lo que acordó ayer la Junta de Gobierno local tras aprobar la destitución de Jesús Giménez como coordinador de Desarrollo Sostenible. La alcaldesa Ana Belén Castejón indicó que la letrada y profesora adjunta de la Universidad de Murcia Ángeles López Cánovas será la encargada ahora de dirigir este área del Gobierno, que dependerá de forma directa del concejal Francisco Aznar.

«Se trata de una abogada con gran formación y experiencia en derecho civil y administrativo. Además es especialista en derecho bancario, inmobiliario, en arrendamientos y compraventa de inmuebles, en derecho de familia y sucesiones y en derecho urbanístico», precisó Castejón. De hecho, este último aspecto es el que más ha influido en su designación como personal de confianza del nuevo Gobierno, en manos de los seis concejales del PSOE tras la ruptura del pacto de Gobierno por parte de la alcaldesa con MC. En cuanto a su experiencia profesional, la alcaldesa destacó que cuenta con tres años en la dirección de los servicios jurídicos del grupo López Rejas y que es abogada colegiada desde 2007, reseñando también su doctorado en Derecho, su tesis sobre la propiedad privada inmobiliaria y publicaciones relacionadas con el derecho urbanístico.

El nombramiento de López Cánovas será, de momento, el único sobre personal de confianza del actual Gobierno. Y es que, según explicó la propia alcaldesa, «en estas decisiones no podemos fallar. Hemos sustituido al coordinador de Desarrollo Sostenible sin coste extra para el Ayuntamiento, ya que el cargo ya estaba creado. El objetivo es que ayude al concejal área en la ardua tarea que supone la dirección del área de Desarrollo Sostenible».

Hace apenas una semana, cuando Castejón anunció la ruptura de su pacto de Gobierno con MC, preguntada por la posibilidad de nombrar directores generales, tal y como contempla la Ley de Grandes Ciudades, la alcaldesa explicó que esta circunstancia deberá ser estudiada con detenimiento y aseveró que la prioridad sería contar con los funcionarios que trabajan actualmente en el Ayuntamiento, ya que están «muy cualificados y son auténticos profesionales». No obstante, en la primera decisión sobre personal de confianza y la dirección de un área, la apuesta ha sido por una abogada especializada en derecho urbanístico, debido al reto de afrontar la redacción del nuevo Plan General Urbano.

Sobre el resto de cargos de confianza de MC, Castejón explicó que junto a Giménez también se ha destituido a Ángel Tarifa, que era asesor directo del exalcalde de MC, José López. Sobre la coordinadora de Patrimonio Arqueológico, Mari Carmen Berrocal, la alcaldesa señaló que, «de momento, éstos son los cambios que ha habido». «Los cambios, si los hay, responderán a criterios de eficacia, eficiencia, rigurosidad y profesionalidad para poder seguir gobernando con tranquilidad absoluta», añadió.



Áreas de Gobierno definidas

La regidora avanzó que en esta primera etapa de su nuevo Gobierno mantendrá la estructura actual, aunque sí que indicó que utilizará a los directores generales para una segunda etapa más adelante.

Además del cambio en la Coordinación de Desarrollo Sostenible, la Junta de Gobierno dio trámite a la modificación de las áreas del Ejecutivo y los concejales al mando de las mismas. Así, Juan Pedro Torralba será el encargado de Servicios Públicos, Participación Ciudadana y Festejos, Francisco Aznar dirigirá Desarrollo Sostenible y Función Pública; Carmen Martín toma las riendas de Estrategia Económica, Hacienda y Turismo; Obdulia Gómez pasa a Calidad de Vida, Bienestar y Agricultura; David Martínez mantiene Cultura, Educación y Juventud; y la alcaldesa dirigirá el área de Servicios Sociales, Empleo e Igualdad.

Sobre los tenientes de alcalde, Torralba será el primero; Martín la segunda, Aznar el tercero y Gómez y Martínez serán cuarta y quinto respectivamente.

También se modificó la secretaría de la Junta de Gobierno, que pasa a David Martínez, con Aznar como suplente. Y aquellos órganos públicos y sociedades que contaban con una representación destacada de miembros de MC también han cambiado a favor de los ediles del PSOE.



Reconoce que no conocía a Castejón en persona

Nacida en Murcia el 2 de marzo de 1977, Ángeles López cuenta desde su despacho de la calle Platería, en Murcia, que no pertenece a ningún partido y que nunca ha participado en equipos de Gobierno más allá del ámbito profesional. «No conocía personalmente a Castejón, pero me llamó y hablamos de la situación actual de la ciudad y es un orgullo que me haya elegido para ser la coordinadora de Desarrollo Sostenible», afirma. Reconoce que Cartagena es una cuenta pendiente en su vida, aunque sostiene que trabajará de forma incansable por el bien del municipio y para su prosperidad».