La falta de stock para alquilar pisos impulsa la venta de viviendas

Las inmobiliarias afirman que las preferencias por el centro ganan a los barrios.

«Quien tiene una casa de alquiler, tiene un tesoro». Es la sentencia de Maribel, empleada de la inmobiliaria Inversa de la calle Santa Florentina, donde «desde hace alrededor de un año y medio o dos», se están quedando sin pisos para poder alquilar. El motivo de la escasa oferta de alquiler, según la propia trabajadora, reside en dos hechos: «Por un lado, porque en España no hay mucha cultura de vivir de alquiler, ya que se relaciona con que no puedes comprar o que es algo transitorio, que no lo quieres para toda la vida; a eso se suma que los precios de las viviendas han bajado durante estos años de crisis, por lo que es más fácil acceder a una compra».

Algo parecido sostiene Mari Carmen, que también se dedica al terreno inmobiliario en Villasol, ubicada en Nueva Cartagena, y que señala que «hay mucha escasez de alquiler básicamente porque hay mucha demanda y poca oferta».



Cambio en los precios

Francisco es el representante de la inmobiliaria situada en la calle Salitre , Inmocentro, y confiesa que en su compañía «entran entre tres y cuatro personas al día preguntando por pisos para alquilar, en su mayoría funcionarios o gente con empresas de hasta 40 años de edad» a los que tienen que decirles que están «bajo mínimos». «Lo que hay es carísimo», indica Francisco, «y la gente no quiere pagar 700 u 800 euros por un alquiler».

Maribel, por su parte, manifiesta que «pisos que hace dos años se alquilaban por 450 euros, hoy los puedes encontrar fácilmente por 100 euros más».

«Lo que más buscan», declaran desde Villasol, «son pisos de dos dormitorios de hasta 400 o 450 euros, pero normalmente no quieren gastar más».

Los centros inmobiliarios también se ponen de acuerdo en afirmar que el requisito básico para el alquiler de una vivienda es mostrar un justificante de los ingresos de los inquilinos, además de «el pago del mes que por ley hay que entregar antes de entrar», según explica la trabajadora de Inversa.



«Sale rentable comprar»

Desde Villasol comentan que «la gente necesita tener un lugar donde vivir», por lo que «al no haber oferta de alquiler, la compraventa se está activando».

Coinciden con Francisco, de Inmocentro, en que «sale rentable comprar», ya que defienden que «los intereses están bajos».

También por parte de Inversa sostienen que «te sale mejor comprar que alquilar, porque los pagos al mes pueden ser lo mismo o incluso menores, y a cambio obtienes una propiedad».



Pequeños y céntricos

Maribel expone que «lo más buscado es un alquiler nuevo, pequeño y céntrico», especialmente «parejas jóvenes que no quieren algo grande y que desean independizarse». Igualmente, señala que «hay mucha gente que viene de fuera, como militares, que buscan algo pasajero». Por otro lado, confiesa que «han dejado de venir extranjeros y tampoco tenemos gente con perfiles bajos económicamente porque ellos suelen apañarse con un alquiler de un conocido para ahorrarse los honorarios».

Otra opción, tal como señala la experta inmobiliaria, es