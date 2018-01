Frente común para que se permita a los bares programar conciertos en directo

Hosteleros, grupos y empresarios musicales se reúnen hoy en los salones de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) para aunar fuerzas y generar un frente común para que se permita programar conciertos en directo en los bares y cafeterías de la ciudad.

La normativa actual no permite la realización de este tipo de actuaciones musicales en locales públicos, lo que impide que se programen conciertos a cualquier hora del día. «No entendemos por qué se prohíben cuando el ruido que pueden generar los grupos es el mismo que genera el propio local con su música en cabina», afirma el presidente de la asociación de hosteleros de Cartagena (Hostecar, Juan José López. De hecho, asegura que «existen comunidades como Cataluña en las que la normativa sí que lo permite y no hay problemas».

El presidente de la patronal indica que el problema está en que aún no ha dado el visto bueno a la nueva ordenanza de ruidos anunciada por el Ayuntamiento. «El pasado verano nos interesamos por este asunto para tratar de lograr que se permita programar los conciertos en directo, pero aún no sabemos nada porque a fecha de hoy no hemos tenido ninguna comunicación por parte del Consistorio sobre este asunto», reclamó López. «Está todo paralizado a la espera de esa norma y confiamos en que los cambios recientes en el Gobierno no dilaten más la aprobación definitiva de la normativa, ya que es crucial para el sector», añade.

De hecho, el presidente de los hosteleros afirma que «no es comprensible que se impida hacer conciertos en directo a locales que están perfectamente insonorizados, incluso en ocasiones más de lo que marca la normativa». «Es algo que nos limita, ya que los directos pueden ser un gran reclamo para captar clientes, pero ahora mismo es imposible por normativa», matiza.

Sanciones de 2.000 euros



No obstante, López reconoce que hay locales que están programando conciertos, aunque recalca que lo hacen «a riesgo de recibir una sanción, que puede llegar incluso a los 2.000 euros». Así, también habla de empresarios que han llegado a contratar a grupos y que, al final, por miedo a una sanción, se han visto obligados a cancelarlos.

De esta forma, la reunión de hoy en la COEC, a las 18.00 horas, busca reunir en una misma sala a hosteleros, grupos y empresarios musicales para aportar todas aquellas medidas que se puedan poner en marcha en este sentido y que permitan crecer al sector. «Tenemos ya confirmados más de 30 grupos musicales y empresarios hosteleros. La idea es ejercer alguna presión sobre los que deciden e informar a todos los perjudicados de lo que pretendemos hacer y recoger todas las aportaciones que quieran hacer», indica el presidente de Hostecar.

Además, también tratarán la situación de los chiringuitos de playa, ya que según López, la normativa actual tampoco permitiría a estos locales temporales programar música en directo.