Cartagena ahorra 200.000 euros en sueldos con el nuevo organigrama

Los cambios en el Ejecutivo anunciados ayer por la alcaldesa Ana Belén Castejón incrementarán en 22.000 euros los sueldos de los concejales socialistas al pasar, algunos, de cobrar como edil delegado a responsable de área. No obstante, desde el Gabinete de Alcaldía señalaron que el ahorro para el Consistorio será de unos 200.000 euros, tras el cese de los concejales de MC. Y es que, entre los cinco ediles del partido cartagenerista sumaban 222.000 euros; una cantidad que ahora se verá reducida al pasar a la oposición, ya que el grupo contará con un portavoz y un concejal liberado (58.000 y 47.677 euros, respectivamente) y el resto percibirán 12.591,48 euros como indemnización por Asistencia a Pleno.

Asimismo, el ahorro también llegará respecto a los asesores de MC. En este caso, la regidora aclaró que todo el personal de confianza del partido cartagenerista «está cesado». Esto incluye al coordinador de Transparencia y Comunicación, Ángel Tarifa, que percibía un salario en torno a los 50.000 euros. Asimismo, este cese también afectaría a los coordinadores de Desarrollo Sostenible, Jesús Giménez, y Patrimonio Arqueológico, Mari Carmen Berrocal, respectivamente. No obstante, pese a que la alcaldesa confirmó la salida de Giménez y que estudiará nombrar a otras personas para el puesto; dijo que en el caso de Berrocal no hay decisión tomada.

Castejón recalcó que no cierra la puerta a incorporar al equipo de Gobierno a algún funcionario, ya que la Ley de Grandes Ciudades le da la posibilidad de nombrar directores generales. No en vano, la regidora aprovechó para «presumir de los grandes funcionarios que hay en el Consistorio, que vienen haciendo una magnífica labor y que por supuesto van a tener cabida» en esta nueva etapa. No obstante, ha aclarado que «esa enorme responsabilidad conlleva estudiarlo muchísimo».