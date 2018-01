Castejón rompe con López

El exregidor la llamó "maltratadora" e incluso dijo que era "incapaz o una corrupta" por pactar de forma "irregular" una rebaja del 8% del recibo del agua

El PSOE ha roto de forma definitiva su matrimonio político con MC Cartagena. Así lo anunció ayer por la tarde la alcaldesa socialista, Ana Belén Castejón, tras valorar los últimos improperios vertidos hacia su persona por José López, líder de la formación cartagenerista.

El exregidor llegó a calificar de «maltratadora» a Castejón por la mañana, durante una rueda de prensa en la que censuró la rebaja «irregular» de un 8% en el recibo del agua que la alcaldesa acordó estas Navidades con la concesionaria municipal del servicio, Hidrogea. Añadió que «Castejón es una corrupta, o una incapaz, que no sabe lo que hace, porque se ha puesto a los pies de Hidrogea». La alcaldesa respondió horas después a estas acusaciones de López. Dijo que deberán analizarse en otro foro distinto al político, dejando entrever la posibilidad de querellarse contra su ya exsocio de Gobierno. No obstante, al ser preguntada por ello, obvió pronunciarse si lo llevará ante los tribunales.

«Estos últimos insultos y amenazas de López no han sido la causa de la ruptura del pacto, sino una gota más que ha colmado el vaso», apuntó la regidora, que también manifestó que «los ediles de MC Cartagena, y especialmente el exalcalde, han ejercido una deslealtad manifiesta y creciente en los últimos meses, poniendo trabas sin precedentes, con insultos y amenazas incluso, que han paralizado inversiones millonarias para el municipio; haciendo oposición desde dentro del propio Gobierno local». Castejón anunció la postura del PSOE local arropada por la directiva local y regional del partido. Horas antes, López había reclamado la dimisión de su exsocia, o que el secretario regional de los socialistas, Diego Conesa, la cesara «fulminantemente» hasta de su acta de concejal. Sin embargo, los socialistas de la Región mostraron su respaldo total a la regidora.

Castejón admitió no saber qué hoja de rumbo va a seguir para mantener la gobernabilidad en el Ayuntamiento cuando compareció públicamente ayer por la tarde, aunque dio su palabra a los cartageneros de que habrá «estabilidad» en el Consistorio. Sin embargo, Conesa expuso a LA OPINIÓN el camino a seguir a partir de ahora. Así, adelantó que la regidora tiene la potestad de asumir todas las áreas municipales gestionadas por MC Cartagena y gobernar con seis concejales, sin el apoyo de los cinco ediles de la formación cartagenerista. De este modo, según Conesa, el PSOE seguirá con el bastón de mando pactando de forma puntual con otras formaciones políticas, al ser minoría; mientras que no haya un moción de censura, advirtió. Este escenario avanzado por el líder regional de los socialistas se postula, a priori, como el más realista, al no haber apoyos suficientes entre el resto de formaciones para derrocar a Castejón mediante una moción de censura; ya que la misma auparía al poder al PP, que es la formación con mayor número de concejales, 10; aunque, hasta el momento ni Cartagena Sí Se Puede, ni MC Cartagena quieren que los populares gobiernen. Precisamente, este rechazo al PP fue lo que propició el pacto entre MC y PSOE, que se unieron, según los líderes de ambas formaciones, para acabar con 20 años de Gobierno de la popular Pilar Barreiro. La mayoría absoluta está fijada en 14 ediles y, hasta ahora, MC y PSOE gobernaban con 11 concejales, gracias al apoyo de los tres ediles de Cartagena Sí Se Puede en la investidura.

La cúpula del partido cartagenerista se reunió ayer por la noche para analizar la situación. Por la mañana, López mostró su intención de seguir dentro del Gobierno local, «pase lo que pase». Aunque eso ya está en manos de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, quien hoy materializará la ruptura del pacto político.