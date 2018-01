Las rebajas quieren plantar cara al comercio virtual

La era digital ha provocado un cambio en la tendencia de las ventas, en relación a la manera tradicional de consumir. Algunos comercios se subieron ayer al carro de los que ya habían iniciado las rebajas incluso antes del año nuevo. Son muchos ya los que han adelantado las promociones, haciéndolas coincidir con la campaña de Navidad, aunque no todo son previsiones optimistas por parte de los comerciantes. Ayer fue el día en el que las bandejas de correo electrónico se llenaban de promociones y las webs de las tiendas destacaban sus ofertas.

De hecho, «la gente se va a las grandes superficies y al comercio online, y la riqueza que debería quedarse en nuestra ciudad se evapora», lamenta Carmen Piñero, presidenta de la asociación de comerciantes Triángulo de Murcia. Un cambio que confirma también Antonio Sánchez Arenas, presidente del Centro Comercial Abierto y de la Federación de Comerciantes del Centro Histórico de Cartagena, que apunta que este tipo de ventas están siendo más acusadas y se nota «cómo las familias dividen su presupuesto con internet, por lo que afecta al comercio tradicional. Además, la venta con descuentos está siendo más dilatada este año en el tiempo, por la cercanía del Black Friday». No obstante, en Cartagena afrontan esta nueva época de rebajas con ilusión.

En el plano 'físico' de las rebajas, los roscones y el rojo del papel de regalo navideño ya se funden con el de los grandes números pegados en los escaparates que anuncian los descuentos. Pasear por Murcia significa pisar la alfombra roja de la engalanada Platería y buscar los descuentos, porque no todos los establecimientos se adelantan a los Reyes Magos.

Precisamente por ello, el efecto llamada para las rebajas no está siendo el mismo que habitualmente, ya que no existe una fecha oficial de inicio de la temporada, y en las calles ya no se aprecian las mismas aglomeraciones propias del comienzo de las 'gangas'. «Es la consecuencia de que la temporada de rebajas sea libre», explica Piñero, y detalla, de una manera poco optimista, que «no tenemos todavía previsiones, es muy pronto, sino buenos deseos, pero las ventas no están siendo buenas, la gente está consumiendo poco en el pequeño comercio, en general», lamenta.

Las tiendas de moda urbana sí están haciendo 'su agosto' esta Navidad con el adelanto de sus ofertas, y la tendencia 'skater' está influyendo positivamente en los datos de este tipo de comercios. Así, tiendas como Inside o Xai ya han colgado el anuncio del comienzo de las rebajas, y en esta última confirman que a lo largo de la jornada se ha hecho un buen número de ventas, porque la gente sabe por otros años que comienzan antes. De hecho, «hoy estamos vendiendo más, en comparación con el resto de la Navidad» tanto en moda como en accesorios deportivos urbanos, como patines o monopatines, confirman los encargados.

Zapatos, vestidos de fiesta, ropa deportiva, gafas y grandes firmas ya se pueden encontrar a precios más asequibles, artículos a los que no se suman, en general, los de perfumería ni los vestidos de novia. Las sensaciones entre los trabajadores de los comercios son las mismas: una jornada floja que se suele animar más a última hora del día, aunque en aquellos establecimientos en los que empezaron antes sí han hecho buenas recaudaciones.

Ahora, el cometido de Triángulo, según Carmen Piñero, es concienciar, porque «en una gran superficie y en la venta online, el dinero directamente se va de Murcia. Tenemos que hacer nuestra la macroeconomía, porque no existe el incremento en las ventas que debería existir», sentencia.

Y es que la pugna entre el pequeño comercio y las grandes superficies sí responde a la tradición, y a los más pequeños solo les queda luchar «con la especialización y la atención al cliente. Esas son nuestras armas», sentencia Sánchez Arenas.