El Ayuntamiento se adherirá a la red regional contra la violencia de género

El municipio de Cartagena se adherirá al Protocolo de Seguridad sobre la Violencia de Género de la Región de Murcia (VioGen). Así lo anunció ayer la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, tras la sesión extraordinaria de la Junta local de Seguridad, en la que ha participado igualmente el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé.

En esta reunión, el Ayuntamiento se comprometió a seguir el protocolo de coordinación y colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como con la Policía Local, para la protección de víctimas de violencia de género.

La alcaldesa explicó que este acuerdo es un paso más para seguir trabajando con las administraciones regionales y avanzar para erradicar la lacra que suponen la violencia doméstica y la violencia de género. No obstante, no quiso entrar en detalles de este protocolo debido a que se trata «de un tema sensible y que hay que proteger al máximo».

De esta manera, el Ayuntamiento se compromete a poner todos los medios disponibles para eliminar esta «lacra social», como indicó la propia Castejón, así como prestar su apoyo a las víctimas.

Situación en la Región

Por su parte, el delegado del Gobierno lamentó que «una parte importante de los municipios de la Región aún no hayan confirmado su adhesión a este protocolo». Para Bernabé, este hecho impide que los servicios de emergencias y de seguridad de estos municipios puedan estar conectados al resto de efectivos de la Región en esta materia. El delegado del Gobierno hizo un llamamiento para que se sumen a la red.