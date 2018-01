Ningún regalo de sus socios de gobierno

PP. El grupo Popular pide en la carta a los Reyes Magos que entreguen a Castejón mucho carbón porque, comentan, es la alcaldesa del postureo, vendida a todos los partidos que decidieron que no gobernará la opción más votada por los cartageneros. Añaden que su pacto con MC le ha llevado a ser cómplice de sus salidas de tono, insultos y enfrentamientos y que es incapaz de parar los continuos sabotajes que los concejales de MC hacen a los proyectos regionales. Ejemplos como las obras en los colegios de El Llano del Beal y La Aljorra o el proyecto del Anfiteatro romano. No hay programa de promoción turística, no han abierto el Palacio de Deportes ni han mejorado el servicio de autobuses, y organismos como la Oficina de Congresos y Casco Antiguo han desaparecido o van de camino.