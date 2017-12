Arrecia el desencuentro entre los dos socios del Gobierno local

Al menos, los socialistas echaron un capote al líder de MC cuando el pleno analizó sus negocios empresariales

Con el anuncio de la bajada del recibo del agua minutos antes de iniciarse el pleno, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón (PSOE), puso otra vez de manifiesto de que es ella la que ostenta el bastón de mando, desde que cogiera el testigo de su aún socio de Gobierno, José López (MC Cartagena). La decisión de Castejón salió adelante pese a ser rechazada por los ediles de la formación cartagenerista, es decir, la otra parte del Gobierno local. Se trata de un capítulo más de la particular guerra que libran Castejón y López. Sin embargo, esta vez, hubo una novedad, la regidora hizo pública su medida estrella junto a Manuel Padín, portavoz de Ciudadanos (Cs), lo que recuerda que la alcaldesa gobierna en minoría.

De todos modos, los grupos municipales no se fían mucho los unos de los otros, como quedó de manifiesto en una moción que fue aprobada ayer en el pleno por unanimidad, a instancias de Cartagena Sí Se Puede (Podemos). Así, se exigió a los ediles que tienen dedicación exclusiva, y cobran más por ello, demostrar que no incumplen está condición. El PP apuntó que estaban muy interesados en saber la situación de José López, que dijo «estar absolutamente tranquilo, porque he cumplido con todos los trámites y saben que yo tengo otros ingresos y otras actividades», en alusión a sus negocios empresariales. Aquí, al menos, el PSOE echó un capote a líder de MC, al apuntar que confían plenamente en la declaración de incompatibilidades que firmaron todos los concejales al comienzo de la legislatura. No obstante, a la mayor brevedad, el pleno acordó recabar toda la información necesaria sobre los ediles de dedicación exclusiva.



Chamba con la pista de bolos

El arrecio del desencuentro entre López y Castejón ya no se escenifica públicamente con salidas de tono. Ahora, es la alcaldesa la que con sus directrices unilaterales paraliza algunas decisiones de las áreas de su socio de Gobierno. A la de la bajada del agua se unió ayer la compra de la pista de bolos de Barrio Peral, situada junto a la Vía Verde. La adquisición iba a ser ejecutada por la concejalía de Desarrollo Sostenible, dirigida por MC, pero Castejón la paralizó. La regidora señaló en el pleno que «ha sido una decisión política mía, como alcaldesa, porque el importe que tenía que pagar el Ayuntamiento por el terreno era «desorbitado». MC lamentó que «se pierda esa partida presupuestaria que solucionaba una reivindicación vecinal».