La gamba roja, a precios desorbitados esta Navidad por los temporales

Los cartageneros que acuden a hacer la compra para los días grandes de estas fiestas navideñas han notado como el precio de algunos productos se ha disparado más que el año pasado. Es el caso de la gamba roja, el chanquete, el gallo pedro y el rape; así como de los guisantes y las habas, que también han aumentado su precio de venta al público en los establecimientos de la ciudad. El incremento delos mariscos y pescados mencionados se debe a la escasez de producto que están capturando los pescadores de la Cofradía de Cartagena. Bartolomé Navarro, patrón mayor de los marineros, explica que la pesca ha caído a la mitad estas navidades, en comparación con la del año pasado, debido a los temporales. «Hay gamba de sobra en el mar, pero no hemos podido ir al lugar donde están por los temporales, no ha hecho casi ningún día bueno para pescar estas pascuas», informa Navarro.

Ayer mismo, la flota cartagenera, compuesta por 29 embarcaciones, permaneció amarrada en el puerto por la borrasca ´Bruno´, que provocó olas de hasta tres metros de altura, lo que hizo imposible salir a faenar. Hoy tienen previsto regresar al mar. Los pescadores reconocen que el mal tiempo ha hecho que el precio del producto, en especial de la gamba, alcance precios «históricos», incluso «desorbitados». «Todo lo que estamos pescando se está vendiendo, así que hay mercado, pero no va a ser una Navidad buena para nosotros, porque no hemos podido sacar suficientes kilos del mar», sostiene Navarro. La gamba roja ha llegado a venderse estas Navidades en la lonja a 188 euros el kilo, el chanquete a 90 euros y el rape a más de 20 euros.

Congeladas para ahorrar

El pescadero Lázaro Sáez, que tiene un puesto en el mercado de Santa Florentina, explica que ha habido días en los que ha descartado comprar gamba de aquí, en la lonja, por el alto precio. El vendedor reconoce que el marisco congelado está ganando adeptos entre la clientela que no quiere hacer grandes dispendios. No obstante, Sáez admite que la campaña navideña está discurriendo muy bien, y que incluso venderá más que en otras campañas navideñas. En cuanto a la subida de las habas y de los guisantes, el frutero José García da su explicación al asunto. «En esta época es cuando salen las primeras. Las plantaciones aún no producen a pleno rendimiento. Entonces, de un bancal del que se cosechan unos 100 kilos de producto, en este tiempo solo se pueden coger 15 kilos. A esto hay que añadir que la mano de obra es cara, y, si lo sumamos a que crece la demanda de habas y guisantes, el precio se dispara», apunta García. Asimismo, dice que «el año pasado se llegó incluso a pagar más por los guisantes, pese a que, estas navidades, su precio medio se ha duplicado, llegando incluso a los 12 euros el kilo». El frutero concluye que ha tenido que ir hasta San Pedro del Pinatar a por ellos.