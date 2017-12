Vallan la futura parcela del colegio de La Aljorra para urbanizarla

El Ayuntamiento de Cartagena ha concluido los trabajos de vallado de la parcela municipal en la que se construirá el nuevo colegio de La Aljorra. Asimismo, Desarrollo Sostenible, área encargada de esta actuación, ya tiene los montones de tierra en el emplazamiento para elevar la cota del terreno, con el fin de que sea apto para la edificación del centro. El Consistorio contempla urbanizar la zona en los próximos meses, para así dotarla de servicios como aceras y tuberías.

Pese a estos esfuerzos, el terreno todavía no está listo para que la Comunidad Autónoma inicie la obra del nuevo centro escolar. Según el área de Desarrollo Sostenible, «la Consejería de Educación aún no ha avanzado en nada del diseño final, ya que hasta la fecha los funcionarios autonómicos solo han presentado un anteproyecto, por lo que no saben cómo será el colegio». El Consistorio propone que ambas administraciones trabajen de forma conjunta para agilizar la culminación del centro educativo. Así, pretenden que la edificación del inmueble y la actuación de urbanización que el Ayuntamiento va a llevar a cabo en 2018 se realicen a la vez, iniciándose así las obras antes.

El problema, según las citadas fuentes, reside en que «la Comunidad Autónoma aún no ha licitado el proyecto del Colegio». No obstante, desde la Administración local reconocen que la parcela no se ha podido urbanizar antes, pese a que había dinero disponible, porque la Comunidad Autónoma aceptó la nueva parcela en noviembre, y ya no había tiempo para licitar y ejecutar esta actuación.

Joaquín Segado, presidente del PP de Cartagena, misma formación que gobierna en la Comunidad Autónoma, señaló la pasada semana que hay 72.000 euros en los presupuestos regionales de 2018 para redactar el proyecto, y que el Gobierno regional mantiene los 4 millones de euros del fondo europeo para su construcción, pese a que este dinero ya no figura en las cuentas autonómicas del próximo ejercicio. Asimismo, Segado criticó que el edil José López, de MC Cartagena, mismo partido que dirige el área de Desarrollo Sostenible, «dijo en marzo que los terrenos estaban casi listos, que solo faltaba soterrar la línea de alta tensión, pero el cableado sigue ahí, sin cubrir». Por último, el líder popular concluyó que «el Ayuntamiento solo ha gastado 1.000 euros en la parcela».

Barracones de la Casa del Niño

Por otra parte, Segado anunció que las dos clases prefabricadas que el colegio San Isidoro y Santa Florentina tiene en la Casa del Niño se quitarán antes de la vuelta de Navidad. Además, dijo que en los próximos meses se redactará el proyecto integral para restaurarla. En los presupuestos autonómicos de 2018 hay una partida de 300.000 euros para abrir allí un centro de restauración.