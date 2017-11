La burocracia municipal retrasa más de un año las promociones inmobiliarias

Critican que el Ayuntamiento de Cartagena no da «seguridad jurídica alguna» a su Plan General de Ordenación Urbana

De doce a catorce meses de papeleo en el Ayuntamiento para conseguir poner el primer ladrillo. A eso se enfrentan los promotores inmobiliarios que quieren construir edificios en el término municipal de Cartagena. Los profesionales del sector creen que esto «lastra» las inversiones y «dificulta aún más» la construcción de nuevos edificios, pese a que el sector está «repuntando» tras tocar fondo como consecuencia de la crisis inmobiliaria. Se quejan de que en otros consistorios de la Región solo hay que esperar dos meses para conseguir las licencias pertinentes, por lo que la burocracia municipal que hay que superar en Cartagena se multiplica por siete en el peor de los casos, respecto a otros municipios. Estos plazos que impone la Administración local hace que los promotores tengan incluso personal contratado dedicado exclusivamente a tramitar el papeleo. De este modo, también se restringe que un pequeño promotor pueda ser competitivo, al no tener la capacidad humana que sí que tienen las firmas más solventes y con más experiencia. En Cartagena, destacan las promotoras Urbincasa y Agrourbana Carthago, entre otras.

José Hernández, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Aprim), expone que el sector se está modernizando porque el cliente es cada vez más exigente. Por eso, reclama que el Ayuntamiento de Cartagena solucione «ya» el problema del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que está anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Además, reclama que el Consistorio «agilice» los trámites burocráticos. «La gestión de licencias deja mucho que desear y el Ayuntamiento no está dando seguridad jurídica alguna a su Plan Urbano. Cartagena es el segundo municipio de la Región, y su Ayuntamiento no puede estar anquilosado en el pasado, los tiempos están cambiando y el sector necesita que la Administración local se actualice», sostiene Hernández. Fuentes del Gobierno local confirman que los técnicos municipales van a remitir en el próximo Pleno nuevas medidas transitorias al PGOU, para evitar la parálisis a la que están sometidas algunas zonas residenciales e industriarles del municipio, en las que no se puede edificar. Si los partidos políticos dan su voto a favor, las enmiendas serán remitidas a la Comunidad Autónoma para que entren en vigor bajo la supervisión autonómica.



La gente se muda al centro

Los promotores inmobiliarios sostienen que los cartageneros están volviendo a comprar casas. Sobre todo, explican que hay muchas familias que están cambiando su domicilio por otro mejor. Así, venden la primera vivienda y se mudan a otra nueva. Por lo general, sostienen que la gente está optando por trasladarse del extrarradio al centro de la ciudad. De hecho, indican que ya no hay inmuebles de entidades bancarias a la venta en el casco histórico, porque se han vendido. También apuntan que los precios se han estabilizado, aunque no confirman si subirá el coste de los pisos.