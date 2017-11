Callejón sin salida para la provincia

Mientras que MC defiende la provincia y Ciudadanos y CTSSP apuestan por la comarca, PP y PSOE ultiman su proyecto

Las diferencias entre los partidos políticos locales marcan el devenir de la mesa para el estudio de la viabilidad de la provincia de Cartagena y otras fórmulas de descentralización administrativa. Así quedó patente en la reunión de ayer, donde las discrepancias llevaron a los integrantes del foro a un callejón sin salida para el anhelo de que Cartagena sea provincia.

Y es que, aunque la mesa acordó que se elabore para diciembre un borrador con las primeras conclusiones de todos los participantes, existen grandes diferencias entre los grupos sobre qué fórmula adoptar.

Un comunicado municipal tras la reunión señaló que ya se aportaron las resoluciones a las que ha llegado cada uno de los participantes y los grupos municipales de MC, Ciudadanos y Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) entregaron sus respectivos documentos. El resto de participantes en la mesa PSOE y PP, por parte política, y la plataforma 2es+ y la federación vecinal, respecto a colectivos, lo hará antes del viernes.

Ante este panorama, la mesa acordó empezar a trabajar para tener a principios del mes que viene un documento único con las aportaciones y soluciones de todas las partes, que incluirá las ventajas y desventajas de cada propuesta. La intención es alcanzar un punto de encuentro que pueda ser remitido al Gobierno autonómico y a la Ponencia para la Reforma del Estatuto de Autonomía de la Asamblea Regional.

No obstante, a la espera de los documentos del PSOE y del PP, MC, Ciudadanos y CTSSP aportaron sus preferencias, que distan del entendimiento. Así, en el caso de la formación cartagenerista, el presidente del partido, Jesús Giménez, explicó que abogan por la creación de la segunda provincia en la Región, mientras que las formaciones naranja y morada coincidieron en apostar por el desarrollo de la comarca como ente que permita un ahorro en los servicios públicos.

Estudios jurídicos y económicos

Por su parte, Giménez volvió a recurrir a los estudios jurídicos, económicos y sociales encargados a las universidades públicas de la Región, que, en su opinión, avalan que la provincia de Cartagena «no solo es viable, sino que es la mejor solución para la Comunidad Autónoma».

Para Giménez, la comarca es una forma de descentralización de la comunidad, mientras que la provincia descentraliza el Estado, lo que aumentaría obligatoriamente el peso específico de la Región en las Cortes Generales y permitiría una defensa «mucho más fuerte» de asuntos como el agua o las infraestructuras.

Un argumento que no compran desde CTSSP y Ciudadanos. Tanto es así, que la formación morada, promovida por podemos, apostó por una comarcalización pendiente, recogida en las leyes actuales, y que resulta viable política y jurídicamente para «terminar con el centralismo y la discriminación presupuestaria», punto este último en el que coincidieron todos los participantes en el foro, menos el representante del PP, Álvaro Valdés, que no quiso pronunciarse sobre esa presunta discriminación presupuestaria.

La portavoz de CTSSP, Pilar Marcos, descartó una nueva provincia como la «solución a los problemas» del municipio al ser una «institución anticuada del siglo XIX» que generará más burocracia y cargos políticos y no tendrá repercusión económica «positiva» ni mejorará los servicios públicos.

Misma opinión mostró el portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, quien apostó por la comarca como «figura jurídica descentralizadora que podría suponer una auténtica optimización de recursos».

Dos posturas antagonistas

Tanto PP como PSOE no presentaron sus propuestas, aunque lo harán antes del viernes. No obstante, pese a no pronunciarse ayer en la reunión con un proyecto, las posiciones de ambos partidos son vox populi. Tanto es así que desde el PP han declarado con anterioridad su oposición a que se cree una segunda provincia para la Región. Por su parte, pese a que en un primer momento se mos