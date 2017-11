Éxodo vecinal en Las Seiscientas por temor a la venganza del clan alicantino

La plaza Derechos Humanos de Las Seiscientas ha perdido la vida que tenía antes del miércoles, día en que dos jóvenes, de 18 y 26 años, murieron a tiros. Muchos vecinos de los bloques de viviendas sociales edificados en este enclave han optado por cerrar las puertas de sus domicilios y mudarse por unos días a casas de familiares y amigos. Mientras, los que se han quedado en el barrio procuran salir lo mínimo de casa. La falta de actividad se ha notado incluso en los centros educativos de esta zona de Cartagena, ya que muchas familias han optado por no llevar a los pequeños a clase. El éxodo se debe al temor a una posible venganza de los familiares de las víctimas, que son todos de Alicante. Una represalia que, según fuentes policiales, no suele materializarse en estos casos. No obstante, mujeres del clan alicantino perjuraron anteayer ante las cámaras de la 7 TV que «si los cogemos nosotros tienen sentencia de muerte. Vamos a ir a por todos, niños de teta, incluso. Solo pedimos justicia». Los cuerpos de los dos fallecidos salieron ayer a última hora de la tarde del Anatómico Forense. Sus restos mortales fueron trasladados a un tanatorio de San Vicente del Raspeig (Alicante), donde serán velados hasta su posterior sepultura.

Aun así, los allegados de las víctimas continuan en los aledaños del hospital cartagenero de Santa Lucía, ya que allí permanece ingresado en la UCI un herido por arma de fuego, de 38 años. El hombre evoluciona favorablemente y está previsto que hoy pase a planta. La Policía continuaba ayer buscando a los tres presuntos implicados en el tiroteo, todos de la familia de Los Gasolinas, clan con un amplio historial delictivo por tráfico de estupefacientes. Fuentes cercanas apuntan la posibilidad de que los fugados -J. M. F., de 54 años; J. M. R., de 26 años; y I. M. F, de 37 años- estén ultimando su entrega a la Policía una vez que los ánimos con la familia alicantina se apacigüen. Sin embargo, fuentes policiales argumentaron que no es muy probable que esto se produzca debido al historial delictivo del clan.

Ayer corrió el bulo de que los alicantinos habían ultrajado tumbas de Los Gasolinas en el cementerio cartagenero de Los Remedios. Estos hechos fueron negados con rotundidad por la dirección del camposanto situado junto a Lo Campano.