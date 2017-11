Dos euros separan a Hidrogea y Castejón de llegar a un acuerdo para bajar el agua

La empresa afirma que su proposición es la adecuada "para dar el mejor servicio"

«No vamos a aceptar bajo ningún concepto la propuesta de tarifa del agua que ha ofrecido Hidrogea». Con estas rotundas palabras resumió la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, la posición del Gobierno local respecto a la bajada del recibo del suministro, tras una reunión con representantes de la concesionaria municipal del agua, Hidrogea, para buscar un acuerdo.

Una reunión a la que acudieron Fulgencio Díaz, como gerente de la empresa en la ciudad, y Javier Ybarra, director general en la Región, que al término de la cita no quisieron pronunciarse sobre el desarrollo de la misma excepto para reconocer que la negociación es y será «muy difícil», debido a la posición de fuerza de la alcaldesa.

Y es que, tal y como recordó Castejón tras el encuentro, la propuesta de tarifa de Hidrogea ya fue desestimada por Junta de Gobierno el pasado mes de septiembre al considerarla «insuficiente». La regidora explicó que la rebaja de la factura se traducía en aproximadamente dos euros en el marco de una familia media de cuatro miembros, que paga una media de unos 50 euros de consumo de agua. Para la alcaldesa, esa cifra dista mucho de la propuesta por los técnicos municipales, por lo que emplazó a la empresa a presentar «una nueva tarifa» la próxima semana y que la misma debería suponer una rebaja de más del doble de la propuesta anterior, es decir, a partir de cuatro euros de bajada en el recibo.

«Se lo he dejado muy claro», expresó Castejón. «No me voy a apartar del informe de los técnicos del Ayuntamiento en base al que la Junta de Gobierno desestimó la tarifa», añadió. Así, la regidora quiere que la nueva propuesta llegue pronto, con «agilidad», y que sea ventajosa para los ciudadanos de Cartagena. «Es un tema que no puede esperar, que no quiero que se demore más», manifestó la alcaldesa, quién avanzó que ayer mismo se reuniría con el portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, con el que llegó a un acuerdo para que la formación naranja diera su apoyo a los presupuestos de este año a cambio de una rebaja del agua cuanto antes, para informarle sobre el contenido de la reunión.

«Los ciudadanos no pueden esperar más y hay que bajar el recibo del agua», argumentó la jefa del Ejecutivo local. «No nos vamos a conformar con la propuesta que hicieron en su día», reiteró, aunque matizó que la nueva oferta debe «sustentarse en el mundo de lo posible y de lo real».

Dada la relevancia de la cuestión, así como del interés que suscita para la ciudadanía del municipio, Castejón adelantó que en los próximos días y semanas convocará periódicamente a los medios para mantenerles informados de manera pormenorizada acerca de la evolución de las negociaciones con la concesionaria. «No voy a tardar meses y meses entreteniendo a los funcionarios, que tienen mucho que hacer, que han realizado un gran trabajo, y que merecen que se vea el fruto de esos informes», puntualizó una vez más la alcaldesa, que en todo momento subrayó que su principal propósito es alcanzar el objetivo de bajar el agua de manera acorde a la legalidad vigente y también en un porcentaje suficiente.



A la espera de respuesta

El balón está ahora en el tejado de la empresa, ya que deberá formular una nueva propuesta para la próxima semana. En este sentido, la regidora señaló que la compañía es la que debe hacer la propuesta y que no la puede imponer el Ayuntamiento. En este sentido, desde la concesionaria indicaron que estudiarán de nuevo su oferta para ver la forma de poder ajustarla aún más, aunque precisaron que «creemos que la propuesta que hemos hecho es la más ajustada para dar el mejor servicio».

No obstante, desde la compañía señalaron que trabajaran en una nueva propuesta para hacérsela llegar a la alcaldesa la próxima semana en una reunión que contará con la presencia de los técnicos municipales. Aún así, desde Hidrogea precisaron que Castejón no habló en la reunión de una cifra mínima de la que partir en su nueva propuesta.