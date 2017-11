Sánchez-Solís acusa a Castejón de oportunista y de buscar la alarma social

El delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, emitió ayer un comunicado en el que expresó su crítica hacia las declaraciones anteriormente vertidas por la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, a la que acusa de faltar a la verdad, las tilda de irresponsables y entiende que existe una clara intención política detrás cuando la primera edil acusaba a la Delegación del Gobierno de «abandonar a su suerte» a sesenta inmigrantes que llegaron el viernes a nuestras costas.

«Son declaraciones profundamente irresponsables y acusaciones muy graves que podría llegar a entender desde un punto de vista político y mediático, pero que de ninguna manera puedo tolerar porque atentan contra la profesionalidad de cientos de profesionales del Estado que con entereza y dignidad, desdoblándose física y emocionalmente desde hace semanas, hacen frente a este drama humanitario», manifestó el delegado.

Sánchez-Solís rechaza que la Delegación abandone a nadie a su suerte, y afirma que haber podido solventar la llegada de 284 inmigrantes en un solo día sin tener que lamentar consecuencias personales dice mucho del trabajo y profesionalidad de los miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Cruz Roja y diversas organizaciones humanitarias.

«Me alegra que, por fin, la alcaldesa de Cartagena tome conciencia de este grave problema migratorio que sufrimos desde hace meses y que ahora quiera involucrarse y colaborar, pero no parece lo más adecuado hacerlo con unas afirmaciones absolutamente decepcionantes, que cuestionan el trabajo y la dedicación de nuestros profesionales y que yo no puedo aceptar», asegura el delegado sobre las declaraciones de Ana Belén Castejón, realizadas y publicadas antes de que la propia alcaldesa, contrariamente a lo que ella ha manifestado, se pusiera en contacto con él, según replica el propio delegado.

«Las declaraciones de la alcaldesa solo contribuyen a crear alarma social, porque vincula el drama humano de unas personas que buscan otra vida y que no son delincuentes, con la inseguridad ciudadana», denuncia el Sánchez Solís, que añade que «la alcaldesa, efectivamente, me llamó, pero no me llamó durante los momentos de máximo agobio, cuando no cesaba el flujo de pateras, ni siquiera inmediatamente después, ni siquiera antes de realizar estas declaraciones tan irresponsables, sino después, por lo que solo adivino oportunismo político detrás de ellas», concluye.

Ante la imposibilidad de ubicar a todos los inmigrantes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera La Verde, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Dirección General de la Policía en Madrid, a quien corresponde el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal, y en general, el régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración, determina a qué centros de todo el país hay que derivarlos, en un proceso de ámbito nacional, mientras se resuelven todos los trámites de expulsión.

Por su parte, Castejón anunció el sábado que hoy convocaría de forma urgente a los colectivos que trabajan con inmigrantes para ver qué medidas hay que tomar al respecto.