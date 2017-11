Los skaters firman para que se rediseñe su zona de patinaje

Alertan de que varias personas han sufrido heridas sangrantes por culpa de grietas y agujeros

Los skaters de Cartagena están recogiendo firmas en internet para pedir que el Ayuntamiento rediseñe su zona de patinaje, situada en la calle Carlos III. Los patinadores indican que el skatepark está mal diseñado desde un principio, por eso reclaman que se haga una reforma integral.

Exponen que hay grietas y agujeros en el suelo, los obstáculos tienen los bordes demasiado salientes y que las pintadas han hecho que el suelo pierda adherencia, al tapar la pintura la superficie porosa. En resumen, consideran, que el parque es incluso «peligroso» para el uso del monopatín. A través de la plataforma Change.org llevan ya recogidas casi 300 firmas. La campaña que reclama la «restauración del skatepark de Cartagena» se inició el mes de junio.



Los usuarios de este lugar también se quejan de que ya no funciona la fuente de agua que había, y de que no tienen ninguna sombra donde poder resguardarse del sol. La techumbre que había fue retirada por el Ayuntamiento debido a las quejas vecinales, ya que los residentes estaban molestos porque ésta hacía que el ruido retumbara. Para favorecer el descanso del vecindario, el Consistorio ha instalado una valla en el perímetro del parque, que se cierra por las noches. Los jóvenes dicen que desde que se ha cerrado hay días que no se abre a la hora marcada y que en algunos tramos la valla es peligrosa y puede provocar cortes, ya que está muy cerca de los obstáculos. Los skaters alertan de que varias personas han sufrido caídas de gravedad debido a que las ruedas de sus monopatines se han quedado bloqueadas por culpa de los agujeros y las grietas. Algunos de ellos, incluso han tenido heridas sangrantes de consideración como consecuencia de estos desperfectos.