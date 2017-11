Cs tiene la llave para aprobar las horas extra de policía y bomberos

La alerta terrorista, que se ha incrementado tras los atentados de las Ramblas de Barcelona, ha obligado al Ayuntamiento de Cartagena a reforzar el número de efectivos de Policía Local que patrullan las calles de la ciudad cuando hay festivos en el calendario, llegan cruceros, se celebran eventos deportivos, o hay actos que congregan a multitud de personas.

El coste económico que supone el refuerzo de la seguridad lo tiene que asumir el Consistorio. El pasado martes, la abstención de Ciudadanos (Cs) permitió a la Comisión de Hacienda e Interior aprobar una partida de 400.000 euros para pagar las horas extraordinarias de policías y bomberos, denominadas RED. Este dinero se quitará de la partida destinada a brigadas de limpieza y mantenimiento de jardines, para que el presupuesto municipal no se descuadre. No obstante, este ajuste de cuentas tiene que ser refrendado mañana en le pleno municipal. Si la formación naranja vuelve a abstenerse, no podrá aprobarse este punto, ya que el Gobierno local no tiene apoyos suficientes en el pleno. En la Comisión de Hacienda los 400.000 euros salieron adelante gracias al voto de calidad del presidente de la misma, que es el socialista Francisco Aznar, edil de Seguridad. Movimiento Ciudadano y PSOE votaron a favor, mientras que PP y Cartagena Sí Se Puede (Podemos) lo hicieron en contra.

Manuel Padín, portavoz de Ciudadanos (Cs), se muestra partidario de cambiar el voto de los concejales de su partido (son tres en el pleno) para dar el visto bueno a que se destine ese dinero a incrementar la seguridad del municipio hasta final de año. Esto es suficiente para que mañana el pleno apruebe el reajuste económico que se necesita para abonar las horas RED. La formación naranja es consciente de que no habría dinero para pagar el refuerzo policial y de bomberos que necesita el municipio hasta final de año si se abstienen. Por eso, salvo cambio de última hora, votarán a favor.

De todos modos, aunque se aprueben los 400.000 euros, los sindicatos que representan a los agentes municipales creen que no está garantizado que haya suficientes policías para cubrir todas las horas extraordinarias. Explican que el problema reside en que el cuerpo de Policía Local tiene en torno a 60 o 70 vacantes hasta que salgan las oposiciones, lo que supone casi un 25% de su plantilla. Esto, unido a que los sindicatos reconocen que los agentes «están ya cansados de hacer horas extra por culpa de que la plantilla es muy escasa», ha reducido el número de policías que se ofrecen para hacer el servicio extraordinario, que es voluntario. En total, estiman que solo habría medio centenar de uniformados disponibles para cubrir las horas RED. Por eso, vaticinan que habrá ocasiones en las que será muy complicado 'reclutar' a un grupo de agentes para un refuerzo puntual, ya que no podrán cuadrarse los turnos de trabajo de aquellos policías que se presentan voluntarios. La falta de efectivos se debe a que estos agentes llevan todo el año trabajando durante carnavales, Semana Santa y demás festivos, con el fin de no tener que seguir haciendo horas RED en navidades.

De todos modos, el PP, que votó en contra de destinar 400.000 euros a la bolsa de horas extraordinarias para policías y bomberos, ya anunció a través de la edil Esperanza Nieto que esta cuantía de dinero no garantiza todos los servicios hasta final de año. Los sindicatos prefieren que mañana se apruebe la partida de 400.000 euros. Aun así, son conscientes de que, aunque no haya dinero, habrá que cubrir las horas RED debido a la alerta terrorista. Concluyen que de no aprobarse el dinero, las cobrarán el próximo año, lo que para ellos supondría recibir su dinero más tarde e hipotecar el presupuesto municipal de 2018.