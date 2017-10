Te llevamos gratis al Cartagena Jazz Festival: Luisa Sobral + Dee Dee Bridgewater

Actuaba Luisa Sobral en 2011 en el Cartagena Jazz Festival. Era su primera actuación en nuestro país. Vino al Nuevo Teatro Circo, escenario que la acogerá también en esta edición, a presentar su primer trabajo The Cherry on my Cake.

Tras ella actuará Dee Dee Bridgewater, una de las divas del jazz vocal femenino que comenzó con la orquesta de Thad Jones y Mel Lewis, en 1971, antes de colaborar con Dizzy Gillespie o Sonny Rollins. A su timbre vocal siempre se le ha relacionado con los de Nancy Wilson y Sarah Vaughan.

