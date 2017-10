Cartagena lidera las listas de espera hospitalarias con cifras "alarmantes"

El Área de Salud II de Cartagena lidera las listas de espera hospitalarias de la Región de Murcia con cifras «alarmantes», tal y como denuncia la Plataforma por la Sanidad Pública. Los afectados sostienen que «otro año más, por culpa de la nefasta gestión de los dirigentes del Servicio Murciano de Salud (SMS) durante la época estival, se han disparado las listas de espera, que ya de por sí eran insufribles en la comarca». La plataforma dice que «la realidad es aún mucho peor que los datos oficiales», y también lamenta que «el Área II es la que más pacientes deriva a la sanidad privada de toda la Región». Además, señalan que «las esperas en Cartagena siempre están por encima de la media regional». Creen que el problema se podría solucionar aparcando los recortes sanitarios y cubriendo con la falta de personal que se produce durante julio y agosto.

Leandro Sánchez, portavoz de la plataforma, critica que las demoras son «sangrantes». Según los datos oficiales ofrecidos en el mes de septiembre por el SMS, los usuarios del Área II tienen que esperar 124 días par ser intervenidos quirúrgicamente, ocho días más que la media regional; 107 días para ir a consultas externas de especialistas, 30 días más que la media; y 36 días para técnicas diagnósticas, 9 más que el resto de murcianos.

Por el contrario, la Consejería de Salud se defiende comparando la situación actual con que había hace justo un año. Así, sostiene que el tiempo de espera para ser operado ha mejorado en 32 días respecto a septiembre de 2016; que hay 1.779 pacientes menos en espera quirúrgica respecto hace un año; y que en consultas externas hay casi 300 pacientes menos respecto a septiembre de 2016. De todos modos, centrándonos en lo que pasa hoy en día, la situación se agravan al conocer que hay 1.681 pacientes que ni siquiera tienen fecha asignada para ser operados en el Santa Lucía o el Rosell, y conocer que en el resto de áreas de salud de la Región no hay ningún enfermo que no tenga fecha para ir al quirófano. Desde el SMS sostienen que el objetivo es que haya «cero» pacientes sin fecha, y que, los que ya hay, «corresponden a un modo particular de actuar de algunos servicios que prefieren hacerlo así, pero que el fin es que esto se regularice». Además, hay 7.534 personas esperaron a que le den cita para el especialista y 6.612 usuarios que todavía no tienen fecha para que les hagan una prueba diagnóstica.

La plataforma pone como ejemplo significativo las esperas que hay en Cartagena para hacerse una endoscopia digestiva, que son de 112 días en el Santa Lucía; mientras que, en el Área 6 de Murcia, solo hay 14 días de demora. «La endoscopia digestiva es una técnica preventiva para detectar el cáncer de colón. Estamos en una de las regiones con mayor índice de casos, no se puede permitir que exista tanta desigualdad», critica Sánchez. Desde la gerencia del Área II de Cartagena sostienen que este tipo de pruebas, al igual que las resonancias o ecografías, se organizan de modo que ningún paciente con máxima prioridad tenga que esperar.

Además, la plataforma ha comparado las cifras de septiembre con las que había en junio, antes del verano. En un comunicado, los usuarios de la sanidad pública explican lo siguiente: «En el caso de las intervenciones quirúrgicas, el Área II ha pasado de 100 días de espera en junio a 124 días en septiembre, además ha pasado en dicho periodo de 1.127 pacientes sin fecha asignada a 1.681. Mientras que, para ser atendido por un especialista, se ha pasado de 59 a 107 días, y de 2.861 pacientes sin fecha a 7.534».

Protesta y denuncia

Estas esperas ponen de manifiesto, según Sánchez, que «es imprescindible que el hospital del Rosell funcione a pleno rendimiento porque el Santa Lucía no es suficiente para atender a un área en la que hay casi 300.000 usuarios». El próximo 2 de noviembre los integrantes de la plataforma se reunirán con representantes de los ayuntamientos de las poblaciones afectadas y los grupos políticos de la oposición en la Asamblea Regional. «Ese día vamos a definir la demanda que vamos a poner en la Fiscalía contra la Comunidad Autónoma por incumplir la Ley del Rosell, ya que el centro sanitario situado en el Paseo Alfonso XIII no funciona como un hospital general, tal y como acordó la Cámara autonómica», avanza Sánchez. Además, van a realizar una marcha de protesta por la salud en Cartagena el sábado 16 de diciembre.